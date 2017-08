Oljemygg saksøker forsikringsselskaper i milliardsak

Norwegian Energy Company (Noreco) ble i desember tilkjent erstatning på 344,3 millioner dollar, pluss 125 million dollar i renter og 18,5 millioner danske kroner i rettskostnader i den danske Sø- og handelsretten, men saken har blitt anket.

Torsdag varsler Noreco at de går til sak mot de 20 forsikringsselskapene som var motpart i saken.

Årsaken til kravet er skaden selskapet mener det ble påført gjennom rettssaken.

Høyere rentekostnader



I en fersk børsmelding skriver Noreco at de mener forsikringsselskapene må kompensere for tapene som oppsto i forbindelse med at sistnevnte nektet erstatning, hvilket førte til en kostbar refinansiering av lån.

Selskapet mener også at det har hatt tap på salg av andelen i Siri-plattformen og på tredjepartsfinansieringen av kravet.

Selskapet har enda ikke estimert det endelige erstatningsbeløpet, men avventer dommen fra ankesaken i høyesterett.

«I det juridiske erstatningskravet anfører Noreco at forsikringsselskapene har opptrådt skadevoldende i henhold til dansk lov, relatert til deres håndtering av forsikringskravet, som førte til alvorlige konsekvenser for Noreco», skriver selskapet i meldingen.

Sprekk til besvær



Noreco var medeier i Siri-området på dansk sokkel da produksjonen ble stanset i 2009, etter at en rutinekontroll avdekket sprekker i en vannbuffertank, og forble stengt i en lengre periode.

Selskapet hadde samtidig produksjonsproblemer på andre felt, og havnet i strid med operatøren Dong om utbedringen av problemene. Det hele endte med at Noreco solgte sin Siri-eierandel på 50 prosent til nettopp Dong i 2011.

Salgsprisen på 13 millioner dollar var regnet som lav, men salget innebar også at Noreco slapp unna en estimert regning på rundt to milliarder danske kroner for utbedringsarbeidet.

Noreco har siden også solgt sin øvrige operative virksomhet. Den norske virksomheten ble overtatt av Det norske oljeselskap i 2016.

Noreco inngikk i 2015 et partnerskap med et selskap satt opp av fondet QVT og Wilhelmsen, og disse driver sammen det som den siste tiden har vært Norecos hovedgeskjeft, som er å drive inn Siri-forsikringskravet.