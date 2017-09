Norwegian og Easyjet inngår samarbeid

Saken oppdateres.

Norwegian og det britiske flyselskapet Easyjet har inngått et samarbeid som innebærer at Norwegians langdistanseruter vil være tilgjengelig for salg i Easyjets nye bestillingstjeneste «Worldwide by Easyjet», bekrefter Norwegian i en pressemelding.

– Vi ønsker å gi alle muligheten til å fly. Derfor er det en glede å inngå et slikt samarbeid med easyJet. Mange av Norwegians passasjerer har videreforbindelser til våre langdistanseruter, og et initiativ som «Worldwide by easyJet» gir reisende enda flere valgmuligheter til konkurransedyktige priser, sier kommersiell direktør i Norwegian, Thomas Ramdahl i meldingen.

Det har i flere år har rykter og spekulasjoner om Norwegians planer om å inngå en såkalt feeder-avtale versert.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos sa under selskapets resultatpresentasjon i juli at en avtale med enten Ryanair eller Easyjet ville komme på plass i løpet av kort tid.

– Easyjet har tung tilstedeværelse på Gatwick, men der har Ryanair få flighter, og så er det motsatt inn og ut av Cork og Irland, sa Kjos til E24, og fortsatte:

– Det er ingen hemmelighet at vi flyr mest langdistansefly fra London (Gatwick, journ.anm.), sa Kjos

Europas nest største

Easyjet har selv ingen flyvninger til Norge, men er Europas nest største lavprisselskap med over 800 ruter i 31 land.

Den nye tjenesten gjør det mulig for Easyjets kunder å bestille videreforbindelser til Norwegians langdistansenettverk i én og samme transaksjon.

Det er i første omgang reisende fra London Gatwick som vil nyte godt av tjenesten som rulles ut i dag.

I en pressemelding fra Easyjet kommer det frem at de vil annonsere andre partnere i den nye tjenesten fremover. Easyjet planlegger at tjenesten også skal bli tilgjengelig fra andre europeiske flyplasser i tiden fremover.

– Mer enn 1,2 millioner easyJet-kunder har videreforbindelser fra London Gatwick, så etterspørselen etter en bestillingstjeneste som gjør prosessen enklere for passasjerer er høy. «Worldwide by easyJet» betyr at vi kan få tilgang til en ny, stor kundegruppe, og flyselskapene som vi har inngått samarbeid med har varierte og globale nettverk. Selv om den nye tjenesten tilbys på ruter fra London Gatwick, ser vi også på muligheten for å utvide til andre europeiske flyplasser i nærmeste fremtid, sier easyJets konsernsjef Carolyn McCall, i meldingen.

– Burde velge Ryanair

Diskusjonene omkring hvem som burde være Norwegians førstevalg for en ny avtale har vært mange. Sjefanalytiker i Norne Securities, Karl Johan Molnes anbefalte i juli Bjørn Kjos å inngå samarbeid med Ryanair.

– Et samarbeid med Easyjet har mest for seg, men det kommer til å bli usikkert fordi Easyjet ikke vet hvilke ruter de får fly etter 19. mars 2019, skrev Molnes i en e-post til E24 den gangen.

Uttalelsen bare dager etter det ble kjent at Easyjet flagget ut store deler av sin britiske flåte til et nytt selskap lokalisert i Wien, for at flyene fortsatt skal kunne fly innenfor EU, i etterkant av brexit.