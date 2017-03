Svakt år for Kistefos

Christen Sveeas' investeringsselskap Kistefos gikk kraftig i minus i fjor.

Resultatet etter skatt ble på minus 857 millioner kroner, mot et positivt resultat på 557 millioner kroner året før.

Omsetningen var på 8,18 milliarder kroner, ned fra 12,24 milliarder kroner året før.

Det skriver selskapet i sin årsrapport for 2016.

Konsernet har blant annet tapt mer enn en halv milliard kroner på engasjementet i tørrbulk.

Av dette har konkursen i Bulk Invest belastet Kistefos-regnskapet med 280 millioner kroner, og svake resultater i Western Bulk Chartering har medført tap på 309 millioner kroner, skriver konsernet.

Også innen oljeservice går det trått. Viking Supply Ships AB fikk et resultat etter skatt på minus 333 millioner kroner, inkludert nedskrivninger av supplyskipflåten på 242 millioner kroner.

Kistefos har også skrevet ned aksjer og fordringer i det britiske programvareselskapet Atex Group Ltd. med 366 millioner kroner. Kistefos eier 85,3 prosent av Atex.

På plussiden hadde datterselskapet Advanzia Bank S.A., hvor Kistefos eier 60,3 prosent, et resultat etter skatt på 374 millioner kroner.

Investeringsselskapet realiserte også en gevinst på 220 millioner kroner for salget av aksjene i Bergmoen AS og Gardermoen Forum AS til Oslo Airport City AS.

Tror på bedring

Årsaken til at Kistefos' omsetning falt i 2016 er blant annet færre skip i operasjon og et svakt tørrbulkmarked for Western Bulk Chartering, et meget svakt år innen supplynæringen, samt dekonsolideringen av Phonero etter salget til Norvestor.

Kistefos tror det vil gå bedre med investeringene i år.

– En rekke av porteføljeselskapene har hatt og har fortsatt en positiv utvikling, noe som vil bidra til god verdiutvikling i konsernet i 2017, skriver konsernet.

Selskapet forventer et positivt nettoresultat i Western Bulk Chartering i løpet av året, og betydelig fremgang for selskapet 1881 Group som leverer opplysningstjenester. I de andre selskapene forventer Sveeas også god fremgang i år.

Kistefos forventer derimot at Viking Supply Ships også i 2017 vil ha utfordringer i et meget vanskelig marked.

Flagger hjem supplyskip

De krevende markedsforholdene i supplynæringen gjør at Viking Supply Ships vil satse mer på Norge, skriver Kistefos.

– Viking Supply Ships har på bakgrunn av dette besluttet å flagge fire ankerhåndteringsfartøy fra dansk til norsk flagg, skriver Kistefos.

– Avgjørelsen gjenspeiler et ønske om å videreføre satsningen både på markedet i Norge og nordområdene, skriver selskapet.

Seks av selskapets ankerhåndteringsfartøy var i operasjon i Nordsjøen ved utgangen av året, og to ankerhåndteringsfartøy var i opplag. Samtlige av selskapets fem supplyskip var i opplag ved slutten av 2016, skriver Kistefos.