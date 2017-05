Kraftig økning – flere vedder på oljeprisfall

De siste månedene har investorene trodd på høyere oljepris, noe som medførte rekordmange veddemål på oljeprisoppgang.

De siste par ukene har det imidlertid snudd.

Allerede før torsdagens kraftige oljeprisfall, hadde veddemålene på oljeprisløft falt med 20 prosent, ifølge tall fra overvåkningsorganet Commodity Futures Trading Comisson gjengitt av Bloomberg.

Hedgefondforvaltere reduserte longposisjonene på fremtidskontrakter og opsjoner til 203.104 i uken som endte 2. mai. Det tilsvarer et fall på omtrent syv prosent.



Samtidig økte shortposisjonene med hele 37 prosent, etter et hopp på 26 prosent uken før.

Shorting er kort fortalt et veddemål på at et verdipapir, en aksje eller en obligasjon, skal falle.

Netto-longposisjonene på nordsjøoljen (Brent spot) falt til 322.557 kontrakter, som er det laveste tallet siden november, ifølge data fra ICE Futures Europe.

Mistet troen



I forrige uke stupte oljeprisen på bekymringer om at Opecs forsøk på å redusere overskuddet av olje i markedet er forgjeves når produksjonen av amerikansk skiferolje samtidig skyter fart.

Tidlig fredag morgen lå prisen på et fat nordsjøolje på 46,63 dollar.

Investorene er nå bekymret for at produsentene i USA skal styre oljemarkedet ut i en ny krise, og har, skal vi tro tallene ovenfor, sett prisfallet komme.



I et veddemål på at ting kan bli enda verre, skiftet opsjoner verdt 7 millioner dollar hender fredag. Opsjonene vil gi avkastning dersom prisen på amerikansk skiferolje (WTI) faller under 39 dollar fatet innen midten av juli, ifølge Bloomberg.

Per nå ligger spotprisen på et fat amerikansk lettolje på 46,43 dollar fatet, mens nordsjøoljen ligger på 49,34 dollar fatet.

Saudi-Arabias oljeminister uttalte nylig at kuttavtalen i Opec antagelig skal forlenges ut året og muligens inn i 2018.



Goldman: tre faktorer som kan velte råvarer

Den amerikanske storbanken Goldman Sachs ser tre risikofaktorer som kan velte råvareprisene, skriver banken i et analysenotat mandag, gjengitt av CNBC.

For det første noterer de at endringer i teknologi og skiferoljeproduksjonen kan ha en «dyp innvirkning» på råvareavkastningen.

– Mens det tar tid å løfte opp konvensjonell oljeproduksjon, er responstiden for skiferolje mye kortere. Dette har økt elastisiteten i oljetilbudet, som kan bidra til lavere avkastning på råvarer relativt til historisk erfaring, selv om etterspørselen øker.

Økt elastisitet betyr at tilbudet av olje er mer prisfølsomt.

For det andre tror banken at den vanlige drahjelpen fra Kina vil avta. Fra 1990 til 2015 sto Kina for 90 prosent av økningen i den globale etterspørselen etter kobber. Nå tror Goldman Sachs at denne vil bli betraktelig dempet, som også kan bidra til lavere avkastning på råvarer for USA.

Til slutt mener de også at taktskiftet til Fed kan gi utslag. Historisk har man økt rentene raskere når økonomien er på bedringens vei enn det man gjør nå. I mars hevet Federal Reserve renten til én prosent.

– Det faktum at denne syklusen har vært annerledes enn tidligere, kan implisere at råvareinntektene kanskje også vil slå ut forskjellig fra tidligere, skriver Goldman Sachs i notatet.