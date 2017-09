Oljefondet passerer 1.000 milliarder dollar

Oljefondets verdi har for første gang passert 1.000 milliarder dollar.

Det skjedde klokken 02.01 natt til tirsdag 19. september 2017.

Det skriver fondet på sine nettsider.

Fondets verdi målt i dollar har økt mye i år, på grunn av en styrking av hovedvalutaene i verden mot dollar og en positiv utvikling i aksjemarkedene, ifølge Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

– Da fondet fikk sin første tilførsel av oljepenger i mai 1996, tror jeg ingen forestilte seg at fondet kom til å nå 1 000 milliarder dollar. Dette er en milepæl, sier NBIMs leder Yngve Slyngstad.

– Veksten i fondets markedsverdi har vært utrolig, sier han.

Nyhetsbyrået Reuters meldte nylig at Oljefondets verdi var på over 1.000 milliarder dollar, men dette var et uoffisielt estimat basert på telleverket på fondets sider.

Telleverket regner blant annet ikke med endringer i verdien av fondets eiendomsportefølje.

Nå er altså rekorden offisiell.

Verdens største statsfond

Tirsdag morgen klokken 09.30 er Oljefondets verdi på 7.811 milliarder kroner, ifølge telleverket på fondets nettside. Dollarkursen ligger på 7.8067. Dermed er fondets dollarverdi fortsatt på like over 1.000 milliarder dollar.

Ute i verden er det fondets dollarverdi som teller, og det er denne som brukes for å sammenligne verdien på statsfond (som på engelsk heter sovereign wealth funds).

Det norske Oljefondet er for tiden verdens største statsfond, ifølge Sovereign Wealth Fund Institute.

Valutakursene varierer mye

Men selv om fondet akkurat nå er mye verdt både i kroner og dollar, så kan det være klokt å huske på at valutakurser varierer mye.

Kroneverdien av fondet er «blåst opp» med over 1.000 milliarder kroner, og disse pengene kan fort forsvinne igjen hvis kronen styrker seg mot andre valutaer.

Les mer: Så mye er Oljefondet «egentlig» verdt

Det er bare noen måneder siden at fondet var oppe i en verdi på nær 8.200 milliarder kroner. Så falt verdien kraftig, og var en stund nede i 7.600 milliarder dollar, før den tok seg noe opp igjen.

Les mer: I sommer ble Oljefondet 479 milliarder mindre verdt