Så mye tjente Oljefondet

For femte år på rad har Oljefondet positiv avkastning.

I 2016 leverte fondet en avkastning på 6,9 prosent, eller 447 milliarder kroner, ifølge ferske tall som Norges Bank Investment Management (NBIM) legger frem i Oslo tirsdag.

Det er mye bedre enn året før, da fondet hadde en avkastning på 2,7 prosent.

Til tross for den økte avkastningen er fondets verdi bare steget med 35 milliarder kroner fra året før, til 7.510 milliarder kroner ved slutten av 2016. Årsaken er blant annet at en styrket krone bidrar til å redusere fondets verdi.

Oljefondet har opplevd kraftig vekst de siste årene. For ti år siden var det verdt 1.784 milliarder kroner, og for fem år siden var det verdt 3.312 milliarder.

– Avkastningen i 2016 var preget av fallende internasjonale renter i første halvår, og sterke aksjemarkeder i andre halvår, sier NBIM-direktør Yngve Slyngstad, som sier at året startet med uro, særlig i aksjemarkedene.

– Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang god aksjeavkastning, sier han.

Fondet har så langt investert pengene sine i aksjer, rentepapirer og eiendom:

Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på 8,7 prosent



Renteinvesteringene fikk en avkastning på 4,3 prosent



Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 0,8 prosent



Det var særlig i USA, hvor fondet har 37,4 prosent av aksjene sine, at aksjeinvesteringene skjøt i været i fjor. Avkastningen på fondets amerikanske aksjer var på hele 15,5 prosent.

Avkastningen på europeiske aksjer var derimot på bare 2 prosent, og asiatiske aksjer fikk en avkastning på 6,9 prosent.

Kronen svekket fondets verdi

Avkastningen er ikke den eneste faktoren som påvirker fondets verdi. Siden fondet utelukkende er investert i utenlandske selskaper og papirer, blir verdien målt i norske kroner også påvirket av andre valutaer.

I 2016 bidro en styrking av kronen til å redusere fondets verdi med 306 milliarder kroner, ifølge NBIM.

I tillegg tappet regjeringen 101 milliarder kroner fra fondet i fjor.

FERSKE TALL: Oljefondet leverer en avkastning på 6,9 prosent i 2016, mot 2,7 prosent året før. Fondets avkastning har ikke vært negativ siden 2011. Tirsdag legger fondets direktør Yngve Slyngstad (t.v.) frem resultatene. Til høyre fondets nestleder Trond Grande.

Frem til 2015 har tilførselen av overskudd fra regjeringens oljeinntekter vært en stor bidragsyter til å øke fondets verdi. Men i fjor hadde regjeringen ikke noe til overs som kunne settes inn i fondet, og måtte i stedet ta ut penger.

Ved slutten av fjoråret hadde Oljefondet investert 62,5 prosent av sin verdi i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.

Store omveltninger

Fondet har ikke hatt negativ avkastning siden 2011, men de siste årene har avkastningen blitt redusert.

Etter en avkastning på 13,4 prosent i 2012 og 15,9 prosent året etter, avtok avkastningen til 7,6 prosent i 2014 og 2,7 prosent året etter.

De siste månedene har det kommet flere forslag om øke fondets aksjeandel, i håp om å øke avkastningen uten for mye risiko.

MANGEDOBLET VERDI: Denne grafen fra Mork-utvalgets rapport viser den historiske utviklingen av oljefondet i milliarder kroner, og markerer noen milepæler i fondets historie.

Bakgrunnen er lavere forventninger til fondets avkastning de neste tiårene. Med dagens aksjeandel kan avkastningen bli på rundt 2,3 prosent i året, ifølge estimater fra et utvalg ledet av økonom Knut Anton Mork.

Vil ha 70 prosent

For to uker siden sa regjeringen at den ville foreslå at fondet skal ha en aksjeandel på nettopp 70 prosent, fra 60 prosent i dag.

Norges Bank, som forvalter fondet, har selv foreslått en aksjeandel på 75 prosent, noe som ville ha flyttet rundt 1.000 milliarder kroner fra rentepapirer til aksjer, sammenlignet med dagens sammensetning.

Ifølge sentralbanken vil en fordeling på 40 prosent rentepapirer og 60 prosent aksjer kunne gi en avkastning på 2,1 prosent i året det neste tiåret, justert for prisstigning og forvaltningskostnader. Med en aksjeandel på 75 prosent ville avkastningen kunne øke til 2,5 prosent, ifølge banken.

Vurderer infrastruktur

Til sommeren skal Stortinget vurdere om fondet skal få investere direkte i infrastruktur som ikke er børsnotert, som motorveier, flyplasser og vindkraftprosjekter.

Hvis endringene i aksjeandelen eller infrastruktur blir vedtatt, blir det den største omveltningen i fondet siden det fikk lov til å investere i eiendom fra 2010.

Vil senke taket

Regjeringen har også tatt konsekvensen av at fondets avkastning ventes å falle de neste årene, og at fondet nå kan være nær toppen.

For å unngå å spise av selve fondet vil regjeringen i vår foreslå at bruken av oljepenger skal begrenses til tre prosent av fondets verdi per år.

