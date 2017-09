Veksten i Norges sparegris har vært nesten utrolig.

Oljefondet, som formelt heter «Statens pensjonsfond utland», er verdt rundt 7.700 milliarder kroner – nær 1,5 millioner kroner per nålevende nordmann.

Det 21 år gamle fondet, som er bygget på olje- og gassinntekter samt avkastning, har doblet seg de siste fem årene og firedoblet seg de siste ti årene.

Siden starten har både fondets navn og strategi blitt endret. Dagens navn har vært der i 11 år, og antyder at fondet skal brukes til å dekke norske pensjoner. Men pengene er ikke øremerket.

Nå foreslår Miljøpartiet De Grønne (MDG) at fondet skal skifte både navn, strategi og mandat – for å sette fart på det partiet mener er en nødvendig global omstilling til et lavkarbonsamfunn.

– Overeksponert mot olje

MDG mener Norge som nasjon er overeksponert mot olje og gass, og ønsker å dreie investeringsporteføljen mot større andel av fornybar energi, sier Per Espen Stoknes, partiets 2. kandidat i Oslo.

Dette vil MDG gjøre: Døpe om Oljefondet fra «Statens pensjonsfond utland» til «Fremtidsfondet (SPU)». Sette av 5 prosent av fondet til fornybar energi innen 2021. Selge alt av fossil energi (olje og gass utgjør 5,3 prosent av fondets aksjer, eller 276 mrd. kroner). Norge skal årlig ta én prosent av brutto nasjonalprodukt fra fondet til internasjonal klimaomstilling. Likestille mål om sosial og økologisk bærekraft med mål om avkastning. Gi Etikkrådet mer ressurser til arbeidet med uttrekk.

– Derfor vil vi også ta bort navnet «Statens pensjonsfond» og kalle det «Fremtidsfondet (SPU)», sier Stoknes til E24.

– Generasjonsperspektivet er viktig, og verden har endret seg etter Paris-avtalen. For å realisere avtalen må vi øke årlige investeringer i ny fornybar kapasitet globalt fra 300 milliarder dollar til 1.000 milliarder dollar. Norge kan bidra til denne økningen, sier Stoknes.

– Vil økte fornybarinvesteringer gi like god avkastning?

– Du kan med 20-årige kraftavtaler (PPA) i solparker få en fornuftig avkastning fra fornybar energi. Kanskje får vi ikke høyere avkastning enn i dag, men vi får en tryggere og mer stabil avkastning, sier Stoknes.

– Har et godt navn

Endringer i Oljefondet skjer veldig gradvis. Stortinget lot fondet investere i aksjer i 1998, åpnet opp for eiendom i 2010 og sa i 2015 at fondet måtte kaste ut kullaksjer. I 2017 sa Stortinget derimot nei til å åpne for investeringer i unotert infrastruktur.

De store partiene ønsker ikke å endre verken fondets navn eller strategi.

– Jeg synes vi har et godt navn på det, sier stortingsrepresentant Svein Flåtten (H) til E24.

VIL NAVNGI: Per Espen Stoknes, MDGs 2.kandidat i Oslo.

– Det heter Statens pensjonsfond utland, og det må være fint og nøytralt navn også for De Grønne, selv om de ikke liker å tenke at pengene kommer fra olje og gass, sier han.

Flåtten påpeker at fondet er investert i rundt 9.000 globale selskaper, og det inkluderer også selskaper som driver med fornybar energi.

– Fondet følger jo den utviklingen. Men det å dirigere fondets investeringer politisk skal man være svært varsom med. Politikere er som regel ikke de beste investorer, sier Flåtten.

– Det å vedta at man skal bidra til en ny verdensorden har så langt ikke vært inne i mandatet, sier han.

Spøker med «Sydenferiefondet»

Arbeiderpartiet ønsker heller ikke et navneskifte. Fondets hovedformål er å ta vare på pengene og dekke fremtidige pensjonsutgifter, understreker stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap).

– Sånn helt på spøk kunne jeg kanskje foreslå at det skulle hete «Sydenferiefondet». Men dersom navnet skulle reflektere Aps syn, så burde det heller hete «Sikre en god alderdom-fondet», eller kanskje «Alle skal med»-fondet, sier Solberg til E24.

Han påpeker at Oljefondet er eksperter på forvaltning, men at det er noe annet enn å plukke smart teknologi. Det finnes andre norske aktører som kan utvikle ny teknologi, som Statkraft, Norfund, Statoils venturefond og Fornybar AS, påpeker han.

– Fondet bør nok beholde dagens navn. «Statens pensjonsfond utland» er kanskje et litt traust navn, men det er et poeng i seg selv at fondet skal være traust og solid, legger Solberg til.

Stortinget er delt

Stortinget er delt i spørsmålet om Oljefondet bør få investere i fornybar infrastruktur og ta en mer aktiv rolle i den globale energi- og klimaomstillingen.

Skillelinjen går mellom Ap, Høyre, Frp og Senterpartiet, som enten avviser, avventer eller er uklare om dette spørsmålet, og alle de andre partiene som ønsker å åpne for slike investeringer, ifølge en oversikt som organisasjonen WWF har laget.

– Det er en kampsak for oss at Oljefondet ikke er en nøytral sparegris, sier stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) til E24.

Han liker klangen av MDGs navneforslag, og er enig i at fondet bør ut av olje og satse mer fornybart.

– Det er en like politisk handling å beholde status quo som å gjøre endringer. Når vi eier over én prosent av verdens aksjer, innebærer det et stort ansvar. Vi må være i front på forvaltningspraksis, sier Valen.

– Gir ikke opp

– Men det er ikke gitt at vi får like høy avkastning med mer fornybart?

– Vi tar til orde for å gjøre dette gradvis, sier Valen.

– Infrastrukturinvesteringer vil gi nye dilemmaer. Men innen jeg er pensjonist må vi ha kuttet utslippene med 85-90 prosent netto. Det er en voldsom omstilling, og fondet er til for det lange løp. De som tror det er tryggere å beholde fossilaksjene tar feil, sier han.

Stoknes i MDG innrømmer at det blir krevende å få flertall i Stortinget for at oljelandet oljefond skal selge sine oljeaksjer.

– Vi gir ikke opp av den grunn. Dessuten passer det jo bra å selge seg ut av olje når vi kommer på vippen og slutter å lete etter mer her til lands, sier Stoknes.

