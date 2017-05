Legger ned Denja, lager mer Grandis

Mat- og snacksgiganten Orkla kjemper på flere fronter.

Selskapets merkevarer, fra Lano til Laban, kjemper både mot kjedenes egne produkter og importerte merkevarer fra selskaper som Unilever, Nestlé og Procter & Gamble.

Det betyr at konsernet må kjempe stadig hardere om forbrukernes gunst.

– Vi ser at konkurransen blir tøffere og tøffere, og det stiller strengere krav til oss. Det stiller krav til innovasjoner, vår evne til å redusere kostnader, og samarbeide enda bedre med handelen, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka til E24.

Slutt på Denja



For å beholde sin posisjon lanserer selskapet en rekke nye produkter innen både matvarer, snacks og undertøy.

Men ikke alle merkevarer overlever konkurransen.

Orkla har bestemt seg for å kutte produksjonen av majonesbaserte salatprodukter under merkevaren Denja.

Det betyr at merkevaren Denja om kort tid opphører helt å eksistere, og ikke lenger blir å finne i butikkene.

Merkevaren for majonesbaserte salater har ikke klart seg i konkurranse med blant annet Mills-produktene under merkevaren Delikat.

NYTT PRODUKT: Nybakt Grandiosa

– Der må vi bare erkjenne at vi ikke har lykkes i markedet, sier Ruzicka.

Denja ble startet som Hr. Marcussen Laurvig Sæbefabrikk i 1916 og har produsert Denja-salater siden 1952.

Denja ble eid av Rieber & Søn fra 1985, før Orkla kjøpte opp disse i 2013. Produksjonen ble flyttet fra Larvik til Elverum i fjor, og nå avsluttes den. 10 mister jobben, ifølge Østlendingen.

– Denja var noe vi fikk med på kjøpet fra Rieber & Søn, og vi har ikke lykkes, sier Ruzicka.

– Du har en sterk merkevare i Delikat, og mye egne merkevarer i kjedene, og da sa vi at i stedet for å fighte i en nokså begrenset kategori så kan vi fokusere på noe annet i stedet

Nye produkter



Derimot rigger Orkla seg til for videre vekst for storselgeren Pizza Grandiosa, med planer om å investere en halv milliard i økt produksjonskapasitet på Stranda.

I første kvartal lanserte selskapet også produkter som Pierre Robert-truser av sertifisert økologisk bomull, og to typer Maxim proteinbar, samt vegetarprodukter og sunnere produkter under merkevaren Toro Bare Bra.

I tillegg lanserte konsernet også Sætre salte kjeks, Smash-sjokoladebar, Lakrisgutta-sjokolade, samt Grandiosa med kjøttboller.

I Sverige lanserte selskapet Grandiosa Quesadilla, vegetariske supper og ovnsbakte potetchips, og i Danmark lanserte det Pastella proteinpasta og popkorn.

NYTT PRODUKT: Dette er Orklas nylanserte truser i økologisk bomull, under merkevarenavnet Pierre Robert.

Orkla-konsernet selger alt fra matvarer til snacks og såpeprodukter, men veksten i disse markedene har vært svakere enn ventet den siste tiden.

Orkla forventer moderat vekst i årene som kommer, ifølge rapporten for første kvartal.

– De siste kvartalene har vi sett avtagende vekst, men vi forventer det ikke fremover, sier Ruzicka.

– På kapitalmarkedsdagen i fjor sa vi at vi skal vokse i takt med markedet. Vi anslo da markedsveksten til 2–3 prosent, kanskje nærmere 3 enn 2. Det vi ser nå er at veksten er nærmere 2 prosent, og kanskje lavere også, sier han.

Dyrere råvarer

Orkla jobber med å forenkle og kutte kostnader, og har planer om å legge ned 24 fabrikker.

Så langt er 17 anlegg stengt.

NYTT PRODUKT: Maxim proteinbar

Samtidig har Orkla fått inn flere anlegg gjennom oppkjøp enn det har lagt ned, og totalt har konsernet 106 produksjonsanlegg.

Den siste tiden har internasjonale råvarepriser økt noe, totalt sett. Noe av den økningen vil trolig måtte lempes over på kundene, ifølge konsernsjefen.

– Vårt kostnadsnivå øker, og vi må kompensere for det, dels med kostnadstiltak og dels på pris. Sånn er det, sier Ruzicka.

Vokste i første kvartal

Orklas resultat etter skatt i første kvartal ble på 1,11 milliarder kroner, så godt som uendret fra 1,12 milliarder kroner i samme kvartal året før.

Justert driftsresultat økte derimot 10 prosent til 900 millioner kroner, mens konsernets omsetning økte 5 prosent til 9,08 milliarder kroner.

Selskapet vokste raskere enn markedet i kvartalet, noe som betyr at det økte sine markedsandeler. Det var særlig selskapets egne merkevarer som bidro til økte salgsinntekter.

Mens salget av matvareingredienser som mandler og smørblandinger har gått ned, stiger salget innen enhetene Orkla Foods, Orkla Confectionary & Snacks og Orkla Care, selskapets segment for helse- og vaskeprodukter.

Orkla Cares merkevarer omfatter blant annet Solidox, Jordan, såpeprodukter som Lano og vaskemidler som Blenda Sensitive og Omo.

Orkla Foods teller merkevarer som Toro, Grandiosa, Stabburet og Idun, mens Confectionary & Snacks blant mye annet inkluderer Kims chips, Stratos, Ballerina, Polly, Laban og Smash!

NYTT PRODUKT: Vegansk spaghetti bolognese

Mer Pizza Grandiosa

De neste fem årene skal Orkla investere rundt 500 millioner kroner i pizzaproduksjon på Stranda, blant annet for å kunne tilby nye og mer kompliserte pizzaer.

Frem mot 2021 skal selskapet samle de to fabrikkene på Stranda på ett sted.

– Vi har behov for økt produksjonskapasitet, for omsetningen øker ganske betydelig. Vi har behov for nye produksjonsteknologier som gjør at vi kan utvikle nye typer pizzaer, og vi ser også behov for en modernisering av produksjonsutstyret for å drive enda mer effektivt, sier Ruzicka.

– Hvor mye vil kapasiteten øke?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier han.

– Hva er dagens kapasitet?

– Vi har veldig høy kapasitet på litt enklere pizzaer. På mer kompliserte pizzaer med mer manuelle prosesser, da synker kapasiteten veldig. I dag produserer vi rundt 34 millioner pizzaer i året på Stranda, og det er en blanding av høy automatisering og ting som er mer manuelle, sier han.