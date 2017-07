Orkla varsler utbyttedryss på fem milliarder etter Sapa-salg

Salget av eierandelen på 50 prosent for en sum som verdsetter hele aluminiumsselskapet til 27 milliarder kroner, gir en gevinst på rundt fem milliarder kroner, ifølge en børsmelding.

Der skriver Orkla at styret vil foreslå at det utbetales et ekstraordinært utbytte på fem kroner per aksje etter gjennomføring av avtalen.

Dette skal skje «så raskt som praktisk mulig etter at gjennomføring av avtalen med Hydro har funnet sted», skriver Orkla videre.

Med dagens antall aksjer vil det gi en utbetaling på rundt 5,1 milliarder kroner til aksjonærene i Orkla, ikke minst Hagen-familien som er største eier med nærmere en fjerdedel av aksjene. Hagens familieselsakp Canica er hovedaksjonær i Orkla. Selskapet eier nær 193 millioner aksjer, og selskapet Tvist 5 eier 50 millioner aksjer.

Hagen-familien kan dermed vente seg en utbetaling på nær 1,2 milliarder kroner denne sommeren.

– Overlater selskapet til Hydro

Orkla har vært eier i Sapa siden 2005. Siden 2013 har Orkla og Hydro eid Sapa sammen.

Mandag morgen ble det meldt at Hydro kjøper ut Orkla.

– Etter mer enn tre års vellykket samarbeid er det nå et naturlig tidspunkt for Orkla å overlate eierskapet til Hydro. Etableringen av Sapa JV har vært en suksesshistorie, og med Hydro som eier får Sapa en god industriell plattform for videre utvikling. For Orkla er salget en naturlig konsekvens av vår strategi om å bli et rendyrket merkevareselskap, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orka i en kommentar.

Ledelsen i Sapa får ikke de store summene utbetalt etter salget til Hydro. I børsmeldingen står det at ledelsen i Sapa har «normale insitamentsavtaler» for fortsatt ansettelse, til en samlet verdi på rundt 20 millioner kroner.