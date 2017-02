Orkla har torsdag lagt frem kvartalstall, og melder om fremgang både på topp- og bunnlinjen.

Resultatet for perioden ble 1.107 millioner kroner, opp fra 757 millioner på samme tid i fjor. Det var ventet 1.018 millioner, ifølge SME Direkt for TDN.

Selskapets driftsinntekter økte til 10.286 millioner, opp fra 9.571 millioner på samme tid året før.

– Til tross for et sterkt fjerde kvartal 2015 klarte Orklas merkevarevirksomhet å oppnå organisk vekst. Orkla Confectionery & Snacks imponerte med nok et godt kvartal. Det er også gledelig at Orkla Care klarte å øke veksttakten mot slutten av 2016 etter en noe krevende start på året, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i en kommentar.

Merkevarevirksomheten oppnådde et samlet driftsresultat på 1.249 millioner kroner, der bidraget fra Confectionery & Snacks og Orkla Care altså var positivt i forhold til fjoråret, mens Foods og Food Ingredients hadde organisk salgstilbakegang.

For førstnevnte var veksten blant annet drevet av salg av løsvektgodteri til Coop i Norge, samt distribusjonsavtalen med Pepsi.

Sapa-fremgang



Utover dette er det verdt å merke seg fremgang for blant annet aluminiumselskapet Sapa. For Orkla sin del økte resultatet fra tilknyttede og felleseide selskaper til 161 millioner kroner – en oppgang på 81 prosent.

– Oppkjøpte selskaper utvikler seg i henhold til planen og bidrar til verdiskapingen i Orkla. Det gjør definitivt også Sapa, som hadde betydelig forbedret drift, sier Ruzicka.

Hydro Power hadde i perioden et noe lavere justert driftsresultat på 31 millioner, og også Jotun gjorde det noe svakere etter et solid 2015.

Utbytte



Om utsiktene fremover skriver Orkla i resultatrapporten at det ventes «moderat vekst» i årene som kommer, med noe variasjon mellom markedene.

«Orkla fortsetter å møte sterk konkurranse fra importerte internasjonale merkevarer og fra handelens egne merkevarer. Dette gjør at Orkla må fortsette tiltakene for å sikre konkurransekraft og posisjon fremover», skriver selskapet.

Det opplyses at de internasjonale råvareprisene Orkla er eksponert mot har økte noe den siste tiden, men at usikkerheten er høy.

Målet er imidlertid fortsatt å være et ledende merkevareselskap i Norden og Baltikum. Det målsettes en organisk omsetningsvekst (ikke fra oppkjøp) minst på nivå med veksten ellers i markedet, samt en årlig vekst i justert driftsresultat på seks til ni prosent innen merkevareområdet i 2016 til 2018.

Orklas styre forslår å betale et utbytte på 2,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2016.