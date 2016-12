Den høyeste avkastningen tilfaller aksjonærene i Norwegian Energy Company, oftest omtalt som Noreco.

Dette er den investeringen oljeservicegründer Ståle Kyllingstad har uttalt at han angrer mest på, som har kostet norske kraftkommuner millioner og et selskap som sto til knes i gjeld og produksjonsproblemer for kort tid siden.

Men i år suser de inn til en avkastning på over 753 prosent. Det er best på oslo Børs i 2016.

Godt børsår



Verden over snuser børsene på rekorder og milepæler, og så har også vært tilfellet her hjemme.

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet året med nedtur, men snudde i februar - og steg til en ny toppnotering på 692,27 poeng i første halvdel av desember.

2016 har vært det beste børsåret siden 2013.

For børsen som helhet er det naturlig nok tungvekterne som er toneangivende.

Kursen til børslokomotivet Statoil har lagt på seg (opp over 36 prosent) gjennom året, mens Aker BP har ledet linjen med en opptur på over 183 prosent – klart mest av alle på storselskapsindeksen OBX.

Som så ofte før er det imidlertid hos de mindre aktørene man finner de største utslagene, både på godt og vondt.

– Har vært krevende



– Det har vært et svært intenst og krevende år, sier konsernsjef i årsvinneren Noreco, Silje Augustson til E24.

– Men det har også vært et år med vellykket utførelse av en nøye skissert plan.

Da Augustson tok tømmene som arbeidende styreleder i Noreco på høstparten i fjor, ble hun selskapets femte sjef på under fem år. Dette gjenspeilet ikke minst at selskapets historikk ikke var den beste.

Tidligere det samme året hadde imidlertid Augustson og nåværende styreleder Riulf Rustad landet en ny runde med restrukturering, og gjennom 2016 har det gått slag i slag:

På nyåret ble det tatt grep for å sette ledelsesstrukturen i selskapet, og Augustson ble formelt utpekt som konsernsjef. Omtrent samtidig annonserte man exit fra Huntington-feltet. I mars ble det så inngått avtale om salg av den norske petroleumsvirksomheten til Det norske oljeselskap.

– Planen var å betale ned gjelden fullt ut og deretter maksimere aksjonærverdiene. Det har vi jobbet hardt med og fått gjennomført, og det er selvfølgelig veldig morsomt. Men det er ikke til å legge skjul på at det har vært krevende for et lite, konsentrert team. Vi har vært gjennom tunge prosesser med oppsigelser og generell opprydningsjobb, sier Augustson.

Seier i rettssalen



Den virkelige rosinen i pølsen kom noen uker før jul, da det ble kjent at Noreco fikk medhold i en forsikringssak relatert til skader og produksjonstap på Siri-feltet i Danmark.

Dette utløste en erstatning på rundt 470 millioner dollar, hvorav omtrent 270 millioner tilfaller selskapet.

– Vi er fornøyd med at retten har gitt oss medhold på alle punkter samt gitt oss dekning for saksomkostningene. Vi ser på dette som en meget sterk dom i vår favør og forventer at forsikringsselskapene nå gjør opp sine forpliktelser til selskapet etter at de i syv år har prøvet å unndra seg sine forpliktelser, sier Augustson.

Seieren i rettssalen hadde en markant påvirkning på aksjekursen til Noreco, med altså over 750 prosent økning i løpet av året.

Biotek-raketter



Bak Norwegian Energy Company på listen over årets børsvinnere følger to bioteknologiselskaper, Nordic Nanovector og PCI Biotech Holding.

De to aksjene har gitt en avkastning på henholdsvis (580 prosent) og (404 prosent) gjennom året (per klokken 15.45 fredag 30 desember).

Nordic Nanovector rykker stadig videre i utviklingen av legemiddelet Betalutin, og har tiltrukket seg økt interesse etter å ha lagt frem lovende testresultater.

Lovende testresultater ligger også til grunn for oppgangen i PCI Biotech, som utvikler en behandling av gallegangskreft.

Nordic Nanovector topper for øvrig listen over årets mest handlede aksjer hos Nordnet, hvilket viser at mange småsparere har fått være med på den eventyrlige oppgangen.

Opptur for oljemygg



På topplisten finner man også «oljemyggen» Questerre, hvis oppgang begynte på høstparten og skjøt fart i takt med innføringen av en ny energilov i Quebec, der selskapet har en lisens som i mange år har ligget i skuffen.

Den nye energiloven tolkes som et skritt på veien mot skiferutvinning i regionen, og dermed økte også investorenes interesse for denne lisensen og for selskapet som helhet.

Årsavkastningen for Questerre-aksjonærene har vært 387 prosent i 2016.

Topp 10-listen på Oslo Børs 2016 ser for øvrig slik ut, ajourført en liten time før stenging på årets siste handelsdag: