Dyreste norske aksjer siden IT-sprekken på tidlig 2000-tall

Det er flere mål man kan se på for å få en pekepinn på om aksjer er dyre eller billige.

På en av de mye brukte målemetodene – hvor mye aksjene koster i dag forhold til hva analytikerne tror selskapene vil tjene de neste tolv månedene, begynner det å bli mange år siden norske aksjer var like dyre, ifølge analytikere.

– Du må tilbake til 2002 for å finne de samme nivåene, sier sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea til E24.

Han viser til at forholdstallet mellom aksjekurs og forventet fortjeneste det neste året (forward P/E) for hovedindeksen på Oslo Børs ligger på rundt 14, basert på FactSet-statistikk.

Dette er på nivå med tidlig 2000-tall, tilbake da børsen falt kraftig gjennom flere år i kjølvannet av at IT-boblen sprakk.

DYRERE: De siste årene har verdsettelsen av aksjene i hovedindeksen blitt stadig høyere, hvis man ser på forholdstallet mellom aksjepris og selskapenes fortjeneste (P/E).

Nettopp prisingen er en av grunnene til at Nordea modererte synet på det norske markedet i mars, fordi aksjene er «sårbare for negative sjokk».

– Vi har overvektet norske aksjer frem til forrige måned. Da tok vi det ned til nøytralvekt. Veldig mye av grunnen til det var prisingen. Det var for høyt priset til å være overvekt, sier Rein.

– Amerikanske aksjer er overvurderte

Med omtrent åtte års børsoppgang etter finanskrisen har også verdsettelsen av aksjer blitt høyere. Samtidig har rentene falt mye, slik at avkastningen på tryggere plasseringer på bok har blitt kraftig redusert.

Her hjemme har hovedindeksen gått fra under 190 poeng til vel 690 poeng siden de mørkeste høstdagene i 2008, mens den amerikanske aksjeindeksen S & P 500 har steget rundt 250 prosent siden finanskrisebunnen.

– Når det gjelder verdsettelse er det mange briller man kan ha på seg når man skal vurdere om børsen er billig eller dyr, sier investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning.



Han viser til tradisjonelle mål for vurdering av om børsen er billig eller dyr, som blant annet økonomiprofessor Robert Shillers kjente variant av pris/fortjeneste-forholdet, der aksjekursene sees i forhold til ti års gjennomsnittlig inntjening, samt forholdstall som pris målt mot salg og pris mot bokførte verdier.

Selv advarte Shiller i mars om at markedet var overpriset, ifølge Bloomberg. Amerikanske S & P 500 var da nesten like høyt priset som ved toppen før 1929-krakket, men fortsatt betydelig lavere enn toppen av IT-boblen.

Blant de store markedene skiller USA seg ut, mener Myrseth.

– Det som slår en er at amerikanske aksjer er veldig overvurderte, mens resten av verden er helt greit priset.

– Det som er litt spesielt denne gangen er at amerikanske aksjer er dyre basert på gjennomsnittlig inntjening det siste tiåret. Men det har vært en veldig sterk resultatvekst i USA de siste årene – den kan fort fortsette om Trump kutter skatten for næringslivet, sier han.

– Må tilbake til dotcom-boblen



Myrseths bilde av Europa og Norge er derimot at prisingen ser rimelig ut sammenlignet med hva selskapene i gjennomsnitt har tjent over en slik tiårsperiode, en verdsettelse som ikke påvirkes like mye av hva som skjer på kort sikt.

Men inntjeningen på Oslo Børs har fått en trøkk i kjølvannet av oljenedturen. Aksjekursene har steget videre til rekordnivåer, og dermed har også prisen investor må betale for selskapenes inntjening i nærmeste fremtid gått opp.

– Europa og Norge ser billig ut basert på pris/bok og basert på pris i forhold til gjennomsnittlig inntjening siste ti år. Litt av problemet her er at inntjeningen ikke er spesielt god, sier Myrseth.

Investeringsdirektøren opererer med Bloomberg-tall som viser at Oslo Børs er verdsatt til 14,8 ganger analytikernes estimerte inntjening de neste tolv månedene.

– Det er over det vi hadde på toppen før finanskrisen i 2007. Man må egentlig tilbake til dotcom-boblen i år 2000 for å se like høy verdsettelse i forhold til løpende inntjening, sier Myrseth.

Et motargument er ifølge investeringsdirektøren at selskapene nå tjener mindre enn normalt. Om inntjeningen vender tilbake mot et gjennomsnitt, vil heller ikke Oslo Børs fremstå som like stivt priset.

Ser risiko for norske aksjer



Men denne bedringen i resultatene er imidlertid allerede priset inn i aksjene, mener Myrseth.

– Når man ser på dagens P/E er det ikke tvil om at en bedre inntjening allerede er inndiskontert i kursene – ellers hadde du ikke hatt den høyeste P/E siden dotcom-boblen.

Han har mer tro på andre aksjeregioner enn Norge og USA.

– Min magefølelse er at det smarteste er å kjøpe europeiske aksjer. Når det gjelder Norge er jeg litt avventende inntil oljeprisen kommer opp. Det er for mye estimatrisiko og for mye resultatfremgang er allerede priset inn. Når det gjelder USA er det dyrt på nesten alle måltall, bortsett fra løpende inntjening.

– Konklusjonen er at dette er veldig forskjellig fra det vi hadde før finanskrisen og under dotcom-boblen. Det er egentlig bare USA som blinker rødt, mens det er grønt lys i Europa og Asia, sier Myrseth.