Fallet forverres på Oslo Børs:  – Alle frykter korreksjonen du helst skal «time»

Etter en ganske tung start sklir Oslo Børs lenger ned i rødt mandag formiddag, sammen med verdens børser.

Det skyldes først og fremst at Trump-administrasjonen trakk forslaget om helsereformen som skulle erstatte Obamas helsereform, påpekes det fra analytikerhold.

Nederlaget for Trump kom som følge av manglende støtte blant egne partifeller. Etter at den avgjørende avstemmingen først ble utsatt ble hele forslaget trukket på fredag.

Kanskje viktigst for markedene er at det kan sås tvil om gjennomføringsevnen i andre viktige saker, som skattereform og satsing på infrastruktur.

Rundt klokken 11 er hovedindeksen ned 1,5 prosent til 683,5 poeng.

Stiller spørsmål ved andre reformer



– Jeg tror ikke investorene hadde så store forhåpninger til reformprogrammet. Vi har ment at den «Trump-traden» bare var en forsinket reaksjon på rapporteringssesongen og makrodata, ikke at forventningen om at nå skal alt bli så mye bedre, sier sjefstrateg Leif Rune Rein i Nordea til E24.

Han sikter til den mye omtalte oppgangen på spesielt amerikanske børser etter Trumps valgseier, som enkelte tilskrev håp om skattelette og økt pengebruk på infrastruktur, mens andre har ment at ingrediensene bak oppgangen var til stede allerede før valget ble avgjort.

– Men det er klart at når du får tilbakeslag og ser at han ikke klarer å levere på dette, så blir det spørsmål om hva som skjer med skattereformen, hva skjer med infrastrukturinvesteringer også videre. Uansett tviler jeg på om det som skjer nå har noen varig betydning, sier Rein.

– Alle frykter korreksjonen



På Oslo Børs har hovedindeksen ligget og vaket rundt rekordnivåene på 700 poeng etter børsrykket i fjor høst. Men det er lenge siden det har vært særlig store bevegelser, faktisk vil dagens fall være det største siden november om børsbildet holder seg til stengetid.

– Når det har steget og du er på et nytt nivå er det slik at alle frykter den 10-prosent korreksjonen som du helst skal «time». Da blir det til at folk selger litt, sier Nordea-strategen.

– Problemet for dem som selger er at det fundamentale bildet, utsiktene for vekst og inntjening, er faktisk ganske bra. Hva er det som skal føre til en varig nedgang her, det er ingenting som tyder på det. Ergo vil en korreksjon bare være en korreksjon og folk vil vente på å komme seg inn igjen, og da kan den ikke bli så veldig dyp heller, mener Rein.

Global nedgang



I de amerikanske markedene indikerer kontraktshandelen at den amerikanske SP500-indeksen vil falle rundt 0,9 prosent når handelen åpner senere i dag, men den europeiske samleindeksen Stoxx 600 er ned 0,7 prosent.

Også i Asia var de største børsene preget av røde kurser.

Heller ikke fra oljemarkedet er det drahjelp til Oslo Børs. Oljeprisen faller 0,8 prosent mandag morgen, til 50,4 dollar fatet og er omtrent på samme nivå som da det norske markedet stengte før helgen.

– Det at Europa faller med 0,7 prosent – du vil ofte kalle det daglig volatilitet. Man har kanskje litt bekymring for oljen også, det hjelper ikke for Norge, sier Rein.