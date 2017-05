Giganter, sprit og børsmygger: Her er aksjene Norges rikeste satser på

Onsdag ble aksjonærregisteret oppdatert.

I registeret er det mulig å søke på alle norske aksjonærer, i tillegg til opplysninger om utenlandske selskaper notert på Oslo Børs.

Vi har med utgangspunkt i Kapitals årlige liste over Norges rikeste gått gjennom hvilke aksjer Norges ti rikeste personer sto i ved nyårsskiftet.

John Fredriksen, 92 milliarder i formue ifølge Kapital



Den utflyttede skipsrederen John Fredriksen, som har blitt kypriot, har i flere år toppet bladet Kapitals rikingliste, og er en av de store private investorene på Oslo Børs.

Mangemilliardærens eierskap er fordelt på bransjer som shipping, via rederiene Golden Ocean og Frontline, oljeservice gjennom riggselskapet Seadrill og brønnteknikkselskapet Archer, og sjømat via verdens største lakseoppdretter Marine Harvest.

I tillegg er Fredriksen-familien involvert i eiendom gjennom eierskapet i Norwegian Property.

I aksjonærregisteret er ikke Fredriksen oppført. Men flere av landets rikeste hadde ved årsskiftet investert på Oslo Børs, i alt fra de største selskapene til en del mindre, viser søketjenesten.

Odd Reitan, 43 milliarder i formue



Aksjonærregisteret Informasjonen er basert på opplysninger som aksjonærer og selskapene selv har sendt inn. Disse tallene gir et øyeblikksbilde av aksjeeierskap ved utgangen av fjoråret, men aksjebeholdningene kan være endret siden den gang.

Kolonialmajor Odd Reitan har bygget opp formuen via Reitangruppen.

Han eide blant annet en liten post på 300 aksjer i Orkla privat, ifølge aksjonærregisterets data.

Gjennom eierskapet i Odd Reitan Holding og Reitan Eiendom hadde Reitan også delvis eierskap i en post på 200.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap.

I tillegg var en andel i investeringsselskapet Allegro Kapitalforvaltning blant Reitangruppen beholdninger ved årsskiftet.

Johan Johannson, 35,5 milliarder



En annen av Norges matbaroner, Johan Johannson, har slått seg opp med Norgesgruppen.

Hans private børsnoterte aksjebeholdninger var i bransjer også utenom matindustrien. De spente fra merkevarer til gjødsel, olje, og telekom.

Ved utgangen av hadde Johannson på privat hånd aksjer i følgende Oslo Børs-selskaper:

● 31.000 aksjer i Orkla

● 3.000 aksjer i Statoil

● 10.000 aksjer i Telenor

● 12.251 aksjer i DNB

● 6.000 aksjer i Yara

I tillegg hadde Johannson 1.000 aksjer i Norsk Hydro eid gjennom selskapet Skaten Invest.

(saken fortsetter under)

DAGLIGVAREMILLIARDÆR: Johan Johannson under presentasjonen av boken Mellommannen.

Johan H. Andresen, 27,2 milliarder



Landets fjerde rikeste, Johan H. Andresen, er en stor investor gjennom familieselskapet Ferd.

På privat hånd er ikke Andresen oppført i aksjonærregisteret med aksjer i Oslo Børs-selskaper, men Ferd har aksjeposter i blant annet seismikkselskapet PGS og flyselskapet Norwegian.

Det private selskapet er investert i alt fra oljeservice til eiendom og ferjedrift.

Ole Andres Halvorsen, 26,4 milliarder



Hedgefond-forvalter Ole Andreas Halvorsen har tjent gode penger på Viking Global Investor, som ifølge Kapital forvalter 30 milliarder dollar for fondets investorer.

Saken fortsetter under annonsen.

I aksjonærregisteret er Halvorsen oppført med følgende aksjebeholdninger ved årsskiftet (se faktaboks under).

Ole Andreas Halvorsens aksjer ved årsskiftet (avrundet): ● 139.000 aksjer i boligriggselskapet Prosafe

● 106.000 aksjer i gassfraktrederiet Avance Gas

● 103.000 aksjer i spesialkjemiselskapet Borregaard

● 125.000 aksjer i entreprenøren Veidekke

● 74.000 aksjer i boligbyggeren Selvaag Bolig

● 350.000 aksjer i forsikringsselskapet Storebrand

● 327.000 aksjer i meglerhuset ABG Sundal Collier

● 49.000 aksjer i Skandiabanken

● 49.000 aksjer i lakseoppdretteren Grieg Seafood

● 118.000 aksjer i oljeserviceselskapet Aker Solutions

● 38.000 aksjer i seismikkselskapet TGS

● 22.000 aksjer i sjømatselskapet Lerøy

● 39.000 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap

● 91.000 aksjer i lakseoppdretteren Marine Harvest

● 125.000 aksjer i Orkla

● 20.000 aksjer i seismikkselskapet PGS

● 127.000 aksjer i Norsk Hydro

● 15.000 aksjer i Yara

● 82.000 aksjer i DNB

● 124.000 aksjer i Statoil

● 40.000 aksjer i Telenor

Stein Erik Hagen, 24 milliarder



Flere av landets største formuer er bygget opp på dagligvarehandel.

I dag er Stein Erik Hagens familieselskap Canica først og frem kjent som den dominerende eieren i merkevaregiganten Orkla.

Kursoppgangen i Orkla de siste årene har løftet formuesverdiene til Hagen-familien. Via sitt private selskap Stein Erik Hagen AS eier Stein Erik Hagen i tillegg en god slump Orkla-aksjer.

Posten på 5,8 millioner aksjer er med dagens kurs verdt 470 millioner kroner.

For øvrig inneholdt Canicas portefølje aksjer i blant annet disse børsnotert selskapene:

● 2,45 millioner aksjer i lavpriskjeden Europris,

● 725.000 aksjer i solenergiselskapet EAM Solar

● 1,85 millioner aksjer i forsikringsselskapet som før het Vardia, nå Insr Insurance Group.

● 975.000 aksjer i teknologiselskapet Nordic Semiconductor

I spritprodusenten Arcus, som gikk på børs på tampen av 2016, er familieselskapet største eier med en 22,67 millioner aksjer verdt nærmere 1,1 milliard kroner med dagens kurs.

(saken fortsetter under)

ORKLA-EIER: Stein Erik Hagen har samlet formuen i familieselskapet Canica.

Torstein Hagen, 20,2 milliarder



Cruiserederen Torstein Hagens formue vokste betydelig, fra åtte milliarder kroner i 2015 til 20,2 milliarder i 2016. Han seilte dermed inn som den syvende rikeste på Kapitals liste. Rundt 70 skip styres av rederiet Viking Cruises, som hovedsakelig driver med elvecruise.

Med utgangspunkt i aksjonærregisterets data ser det imidlertid ikke ut til at rederen har lastet opp med noen Oslo Børs-noterte aksjer.

Penger på cruise har også det familieeide investeringsselskapet Awilhelmsen tjent. Selskapet eies i dag av Arne Wilhelmsen med familie og Margaret Garmann, ifølge hjemmesiden.

Det meste av formuen er i verdens nest største cruiserederi, Royal Caribbean Cruises, som nå kun er notert på New York-børsen etter at det droppet noteringen på Oslo Børs. I New York har rederiet en markedsverdi på drøyt 23 milliarder dollar.

I tillegg har konsernet investeringer i eiendom, shipping, offshore og detaljhandel.

Arne Wilhelmsen, 20,2 milliarder



Arne Wilhelmsen, som er god for 19 milliarder kroner, glimrer imidlertid med sitt fravær i Oslo Børs-noterte selskaper, ifølge aksjonærregisteret.

Petter Stordalen, 18 milliarder



Det gjør ikke hotellkongen Petter Stordalen, som økte formuen til 18 milliarder kroner i fjor. Gjennom sitt selskap Strawberry Capital har Stordalen satset på en rekke børsselskaper.

Ved årsskiftet besto porteføljen av disse (tall rundet av):

● 820.000 aksjer i rederiet Stolt-Nielsen

● 197.000 aksjer i programvareselskapet Cxense

● 929.000 aksjer i Skandiabanken

● 1,39 millioner aksjer i Storebrand

● 926.000 aksjer i lønnstjenesteleverandøren Zalaris

● 434.000 aksjer i seismikkselskapet TGS

● 2,44 millioner aksjer i Sevan Marine

● 5,89 millioner aksjer i gassfraktrederiet Awilco LNG

● 402.000 aksjer i spesialkjemiselskapet Borregaard

Kjell Inge Røkke, 17,2 milliarder



Historien til Kjell Inge Røkke startet med fisk, men i dag spenner imperiet fra krill til shipping og olje, med den største delen av verdiene plassert i oljerelaterte selskaper.

saken fortsetter under

Kjell Inge Røkke er en stor investor i olje på Oslo Børs.

Gjennom investeringskonsernet Aker er Røkke storeier i oljeselskapet Aker BP som er verdt 50 milliarder kroner, men i Akers portefølje er også industrielle investeringer som oljeserviceselskapene Aker Solutions og Akastor, verftet Kværner, skipsutleieselskapet Ocean Yield og krillselskapet Aker BioMarine.

De rent finansielle investeringene inkluderer blant annet børsnoterte selskaper som rederiet American Shipping Company, teknologiselskapet Cxense, verftet Philly Shipyard og offshorerederiet Solstad Offshore.

Ifølge aksjonærregisteret eide i tillegg Røkke nær 281.000 aksjer i Ocean Yield privat. Gjennom The Resource Group hadde han også 1,18 millioner aksjer i interiørkjeden Kid og kontrollerer som kjent to tredjedeler av Aker.