Morgan Kane-gründer krever 90 millioner kroner

I morgentimene onsdag tikket det inn en melding om at gründeren av selskapet Ryan Gunnar Wiik og hans mor Sissel Wiik har gått til søksmål mot WR Films Entertainment Group, et heiled selskap av WR Entertainment.

Gründeren krever produksjons- og skuespillergodtgjørelser, og hevder hans ni år i selskapet er verdt minst 90 millioner kroner i lønnshonorarer.

– I utgangspunktet sa jeg til mine advokater at jeg ikke ønsket å gå til søksmål mot selskapet, men de som sitter med makten har trådt altfor langt over streken ved å manipulere aksjeeiere, noe de ikke kan fortsette med, sier Wiik til E24.

WR Entertainment fra sin side, hevder at de ikke har gjort noe galt og avskriver Wiiks krav. Ledelsen mener kravet er grunnløst.

– Dette er enda et grunnløst og urovekkende søksmål fra Wiik som er ute etter å angripe selskapet, dets ansatte og investorer. Han vil ikke få betalt 90 millioner kroner i lønnshonorarer, heller ikke skuespillergodtgjørelser, ettersom han ikke har gjort noe skuespillerarbeid for WR Entertainment, sier administrerende direktør i selskapet, Tasmin Lucia Khan til E24.



– Han må komme seg videre

I en e-post omtaler den administrerende direktøren søksmålet som latterlig, og sier at hun ser på det som et tydelig forsøk på å dra fokuset vekk fra bedrageri-søksmålet de har rettet mot ham.

– Først angrep han meg, det hjalp ikke, og nå går han etter resten av selskapet, inkludert ansatte og investorer, sier Kahn.

Hun mener at handlingene er skamløse, og at hans krav om lønn på 90 millioner kroner for hans ni år i selskapet ikke holder mål. Kahn opplyser at Wiik ikke fikk rollen av regissøren og produsenten for filmprosjektet, men at han fortsatt ønsker kompensasjon.

– Han må akseptere at han fikk nei og må komme seg videre fra Morgan Kane.

Har brukt altfor mye penger

Ryan Wiik sier til E24 at han allerede har svart på bedrageri-søksmålet fra WR og det er innsendt til domstolen i Los Angeles. Han ønsker ikke å vri seg unna rettslige prosesser og vil gi tilsvar på alle som kommer fra Kahn og selskapet han startet.

– Selskapet under ledelse av Kahn og styreleder, tidligere finansdirektør i Norwegian, Frode Foss, har brukt altfor mye penger uten å oppnå noen av målene de har lagt frem for investorer, sier Wiik.



Grunnleggeren sier videre at det har blitt brukt unødvendige midler på å presse ut han og andre som har vært med på å bygge selskapet fra bunnen av.

Artikkelen fortsetter under bildet

SÅPEOPERA: Her er tidligere styreleder, James Cardwell, administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan og Gunnar Ryan Wiik. Etter dette bildet ble tatt ved WR Entertainments notering ved Merkur Market har det utspilt seg en såpeopera med søksmål og konflikter.

Dette har skjedd hittil

Selskapet ble i januar 2016 notert på Merkur Market på Oslo Børs og har fått med seg investorer som blant annet Norwegian-sjefen Bjørn Kjos og skipsreder Arne Blystad. I tillegg ble tidligere finansdirektør i Norwegian, Frode Foss, i januar 2017 stemt inn som styreleder i selskapet.

Ikke lenge etter noteringen på Merkur Market, brøt det ut full lederstrid i selskapet og såpeoperaen har fortsatt med at «alle» har saksøkt hverandre. Tidligere styreleder, James Cardwell har saksøkt selskapet, Ryan Wiik har også gått til søksmål mot Lucia Khan, og selskapet har saksøkt ham.

WR mener at Wiik har misbrukt tillit og kontroll gjennom å ha forsynt seg med nesten 19 millioner aksjer som tilhørte selskapet, samt krevd et beløp i hundretusendollars-klassen som han ikke var berettiget.

Gründeren har dermed falt i kulden i sitt eget selskap og før jul forsvant han fra alle sine verv i selskapet etter en maktkamp med administrerende direktør i WR, Tasmin Lucia-Khan. Wiik har også anklaget og saksøkt Kahn for å ha forført og lurt ham.

Tidligere i sommer ble det kjent at to investorer har anmeldt Wiik for grovt bedrageri etter paragraf 271 i Straffeloven.

Selskapet holdt en generalforsamling i hovedstaden i slutten av juni, hvor aksjonærene møtte den omstridte gründeren. Der hadde han bortimot alle imot seg og forlot forsamlingen allerede før den var slutt.

I begynnelsen av juli ble også aksjene til Wiik i selskapet blitt fryst av retten som følge av konfliktene.