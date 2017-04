Seadrill i fritt fall på grønn børs

Saken oppdateres.

Mens Hovedindeksen på Oslo Børs stengte med 0,88 prosent oppgang til 693 poeng, falt Fredriksens Seadrill hele 27,79 prosent til 6,27 kroner per aksje.

Aksjen, som har vært notert på Oslo Børs siden 2005, har aldri vært så billig.

Redningsplan utsatt



Den siste uken har den kriserammede riggkjempen mistet halvparten av børsverdien utløst av usikkerhet om når ledelsen får en redningsplan i havn.

Planen var å ha redningsplanen klar innen 30. april, men tirsdag kom beskjeden om at redningsplanen ikke er innen rekkevidde før 31. juli.

I tillegg sa selskapet at restruktureringen av selskapet trolig vil innebære betydelige nedskrivninger og konvertering av gjeld, og nedskrivninger, tap eller utvanning for andre interessenter i selskapet. Det ble også tydelig at Seadrill styrer mot gjeldsforhandlinger etter amerikansk modell.

Med andre ord slapp selskapet dårlig nyheter for alle som har penger i selskapet, og investorene svarte med storsalg av aksjer.

I Oslo falt aksjen med 37,8 prosent tirsdag, og onsdag fortsetter altså fallet med ytterligere 27,8 prosent. Aksjen som på topp kostet 280 kroner, kunne kjøpes i dag for rekordlave 6,27 kroner.

Seadrill er også notert på New York Stock Exhange, hvor aksjen én time ut i onsdagshandelen er ned 1,26 prosent til 0,73 dollar per aksje. Også i USA er store deler av børsverdien blitt barbert bort den siste tiden. Sammenlignet med for ett år siden koster aksjen 75 prosent mindre. Tirsdag falt aksjen 56 prosent i USA.

Oljesmurt oppgang for Statoil

Tross tung dag for Seadrill, var det nok av lyspunkter under solskinnsdagen i hovedstaden for andre selskaper i oljesektoren.

Oljeprisen er opp 38 cent til 54,58 dollar fatet onsdag, noe som gir drahjelp til oljeprissensitive selskaper.

Subsea 7 steg 4,28 prosent til 138,9 kroner aksjen, og var dagens mest omsatte.

Statoil steg 1,69 prosent til 150,600 kroner per aksje

Amerikanske råoljelagre økte mer enn ventet



Da Oslo Børs stengte, slapp Det amerikanske energiinformasjonsbyrået (EIA) de ukentlige oljelagertallene fra USA (de inkluderer ikke USAs strategiske oljelagre).

Statistikken viser en oppgang på 1,6 millioner fat olje forrige uke, mens det var ventet en nedgang på 100.000 fat. Dermed endte lagrene på 535,5 millioner fat.