Største børsfall på to måneder

Med fallende børser i Europa og en oljepris nær 50 dollar blank ble det en tung dag på Oslo Børs – faktisk den tyngste på nesten to måneder.

Ved stengetid onsdag var hovedindeksen ned 1,34 prosent til 693,57 poeng, det største fallet siden slutten av januar.

Bredt fall



Fallet var bredt med røde kurser i alle de største selskapene, også i de fleste oljerelaterte selskapene som slo følge med oljeprisen.

Statoil falt 1,2 prosent, mens oljeserviceselskaper som Subsea 7, PGS og TGS var ned mellom 1,3 og 2,3 prosent.

Laksesektoren slapp heller ikke unna. Det største lakseselskapet, Marine Harvest, endte ned 1,8 prosent, mens indeksen som følger sjømatsektoren var ned 1,4 prosent.

Innen bank og forsikring ledet DNB an med en nedgang på 1,7 prosent, Storebrand falt 3,1 prosent og Gjensidige var ned 1,7 prosent.

Negative bidrag kom også fra tungvektere som Telenor, Yara og Orkla, som falt mellom 0,8 og 1,7 prosent.

«Risk-off»



Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet peker på at investorene ser ut til å være mindre villige til å ta risiko. Han viser til at volatilitetsindeksen Vix i USA, ofte betegnet som «fryktindeksen», har steget.

– Vi er i en litt mer risk-off-modus. Mange av aksjene som har gått mye faller en del, sier han til E24.

I oljemarkedet var spotprisen på nordsjøoljen innom 49-tallet, for første gang siden november i fjor, etter at nye tall viste at de amerikanske oljelagrene økte mer enn ventet i forrige uke.

Ved stengetid på Oslo Børs var oljeprisen kommet opp til 50,3 dollar fatet, men er fortsatt ned 11 prosent den siste måneden.

Mer olje på lager



Bakgrunnen for den siste svakheten i oljeprisen var slipp av fersk statistikk fra myndighetene i USA, som viste at de amerikanske oljelagrene økte med 5,0 millioner fat i forrige uke. Det var på forhånd ventet en økning på 1,8 millioner fat.

Amerikanerne har nå 533,1 millioner fat olje i sine tanker, hvilket er i det øvre sjiktet av det normale intervallet for denne tiden på året.

I Europa var det nedgang på de største børsene. Frankfurt-børsen var ned 0,4 prosent, mens aksjene i London og Paris var ned henholdsvis 0,7 og 0,1 prosent.