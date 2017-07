Telenor-rally driver Oslo Børs til ny rekord

Telenor leverte i dag morges sterkere kvartalstall enn det markedet hadde sett for seg, hvilket har utløst en kursoppgang på 6,2 prosent til 151,6 kroner per aksje.

Hovedindeksen på Oslo Børs er i skrivende stund opp 0,8 prosent til 727,01 poeng.

Høyeste notering for dagen er 728,74 poeng, hvilket er ny «intradag all-time high». Forrige rekord var på 728,32 poeng og ble satt 16. mai tidligere i år.

Bedre enn ventet



Telenor kunne slå i bordet med et rapportert driftsresultat (EBITDA) før andre inntekter og kostnader på 12,7 milliarder kroner i andre kvartal, hvilket er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode året før.

EBITDA-marginen i kvartalet var på 40 prosent. Selskapets driftsinntekter i perioden beløp seg til 31,5 milliarder kroner, opp fra 30,9 milliarder.

Det var på forhånd ventet et rapportert brutto driftsresultat på 11,8 milliarder kroner av omsetning på 31,2 millioner, ifølge SME Direkt for TDN Finans.

I tillegg til dette annonserte Telenor tilbakekjøp av inntil to prosent av det samlede antallet aksjer i selskapet, hvilket er et aksjonærvennlig grep, og jekker opp guidingen for året.

– Positiv overraskelse



«Selv om tre Telenor-datterselskaper allerede hadde rapportert sterkere resultater enn ventet i andre kvartal i sum, leverte Telenor-konsernet likevel en positiv overraskelse på rundt fire prosent på EBITDA, justert for de asiatiske datterselskapene», oppsummerer DNB Markets i en analyse mandag morgen.

Meglerhuset trekker spesielt frem driften her hjemme.

«Norge står ut med et spesielt sterkt kvartal, og slo konsensus på justert EBITDA med rundt ni prosent», skriver analytikeren.

Også Nordea Markets er positive.

«Aksjen burde gjøre det sterkt basert på rapporten», skrev meglerhuset før børsåpningen, og spådde en oppgang på tre-fire prosent.

Norske Skog til bunns



Det er ellers Norsk Hydro (+1,15 prosent) og DNB (+0,40) som er de fremste positive bidragsyterne på Oslo Børs mandag.

I motsatt retning trekker blant annet et mindre fall for Statoil (-0,35), som på morgenkvisten har meldt om et småskuffende resultat fra boringen på Blåmann.

Ellers er det verdt å merke seg at Photocure-aksjen stiger 5,8 prosent til 27,4 kroner per aksje etter nyheter om refusjonsordning for blålysbehandling i USA. Norske Skog er ned 12,7 prosent til 0,62 kroner etter å ha sluppet en rekapitaliseringsoppdatering sent fredag.