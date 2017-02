Over 100 banker går sammen om Vipps

Saken oppdateres.

Over 100 norske banker kommer inn på eiersiden i Vipps sammen med DNB, det kommer frem av en pressemelding fra storbanken mandag morgen.

– DNB, SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 selvstendige sparebanker som også er deleiere i Frende Forsikring har inngått en intensjonsavtale som innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps, skriver DNB.

Til sammen representerer initiativtagerne 106 banker.

Danner eget selskap

Frem til nå har Vipps vært en del av DNB-konsernet, men etter avtalen vil det bli opprettet et frittstående selskap der DNB er største eier med en eierandel på om lag 52 prosent.

Sparebank 1- alliansen skal eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent, ifølge pressemeldingen.

Rune Garborg konstitueres som sjef for Vipps, han er i dag konserndirektør for Vipps og betaling i DNB.

Administrerende direktør i SpareBank 1 Mobilbetaling, Elisabeth Haug konstitueres som viseadministrerende direktør.

Gir opp mCash

I oktober 2015 ble det kjent at Sparebank 1 kjøpte opp den norske delen av gründervirksomheten mCash, som ble lansert i Norge i 2014.

Fakta om mCash, MobilePay og Vipps Ingen av tjenestene krever at du er kunde i banken eller selskapet som står bak tjenesten. Alle tjenestene lar deg overføre penger til venner og privatpersoner som bruker samme app. Vipps: Over 40 prosent av Norges befolkning bruker Vipps i en eller annen form. Av de 2 millionene som har lastet ned appen, bruker 1,6 millioner den aktivt.

Tilbyr en egen app for bedrifter og en for privatpersoner. Både bedrifter, organisasjoner, idrettslag og innsamlingsaksjoner kan bruke tjenesten.

Tilbyr betaling på utvalgte nettbutikker. MobilePay: Lansert i Danmark i 2013 og i Norge i 2015. Brukes i dag av 3,1 millioner mennesker og over 27.000 bedrifter

Er lastet ned av 300.000 i Norge

Kan benyttes i 1.200 kiosker og butikker, samt utvalgte nettbutikker og apper som NSB og RuterBillett

Tilbyr egen bedriftsløsning med app og fakturering rettet spesielt mot små og mellomstore bedrifter

Lanserer snart egne kortterminaler med MobilePay innebygget Kilder: DNB, Nordea, Danske Bank

I pressemeldingen kommer det frem at Sparebank 1 overfører satsingen på mCash til Vipps, og at alle kunder blir invitert med over.

– Selv om vi gjennom vår satsing på mCash har tatt en solid posisjon på kort tid, har mange kunder gitt uttrykk for at de vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder», sier Finn Haugan, konsernsjef i SpareBank 1 SMN på vegne av SpareBank 1-alliansen i pressemeldingen.

Til kamp mot MobilePay

I høst hardnet mobilbetalingskrigen for alvor til da det ble klart at Nordea allierte seg med Danske Bank om MobilePay. Da gjorde begge bankene det samtidig klart at de ønsket å få med seg flere nordiske banker på laget for å styrke betalingstjenesten.

I slutten av januar ble det klart at Gjensidige Bank også hadde sluttet seg til betalingstjenesten, og at de var i tett dialog med flere andre banker om å knytte seg til tjenesten i tiden fremover.

MobilePay er desidert størst på mobilbetaling i Danmark, hvor tjenesten også ble lansert før DNB lanserte Vipps i Norge. I Norge er tjenesten den fremste utfordreren til Vipps.

Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.