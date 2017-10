Ti år etter verditoppen under første handelsdag har det statseide oljeselskapet PetroChinas verdi falt med om lag 800 milliarder dollar.

Det tilsvarer 6.525 milliarder norske kroner. En sum som for eksempel er høy nok til at du kan kjøpe alle børsnoterte selskaper i Italia.

Dette er historiens største aksje-kollaps, og analytikere tror den skal falle videre, skriver Bloomberg.

Oljeprisfall



I gjennomsnitt tror analytikere at PetroChinas aksjer på Shanghai-børsen skal falle med ytterligere 16 prosent i løpet av det neste året, og flere analytikere har selg enn kjøp som anbefaling.

Selskapets største eier er den kinesiske staten, men også Oljefondet har investert. Oljefondet eide aksjer for 1,57 milliarder kroner i PetroChina ved slutten av fjoråret, eller 0,13 prosent av aksjene.

Oljefondet har eid aksjer i selskapet i totalt syv av de ti siste årene, men har solgt seg ned de siste årene. Ved utgangen av 2014 eide Oljefondet 0,53 prosent av aksjene i selskapet.

Sentralbankens styre har tidligere i år satt PetroChina til observasjon, på grunn av uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for grov korrupsjon.

Årsakene til kollapsen er mange, blant annet har fallet i oljeprisen tynget selskapet, i tillegg til kinesiske myndigheters vridning bort fra en råvarebasert vekstmodell hatt en effekt på selskapet.

BRATT NEDOVERBAKKE: Petro Chinas utvikling på new York-børsen de siste årene.

Mandag presenterte selskapet sitt resultat for tredje kvartal. Det viser et resultat på 4,69 milliarder yuan, over 5,76 milliarder norske kroner. Det er en økning på hele 290 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Det er kutt i gjeld og kostnader som har gitt effekt på resultatet, ifølge Reuters.

BESØK: Her besøker myndighetene et av PetroChinas oljeraffinerier nordøst i Kina.

Likevel nådde de ikke helt opp til det analytikere forventet. JPMorgan Chase & Co. trodde på forhånd at resultatet ville være på 7,57 milliarder yuan.

Skilles ut?



Analytikere hos Jefferies tror at rørledning-bedriften skal ut i et eget selskap, og de anslår at den er verdt 87 milliarder dollar, ifølge Reuters. Det tilsvarer over 710,5 milliarder kroner.

Selskapet, som ble grunnlagt i 1999, har 508.757 ansatte, og er et datterselskap av China National Petroleum Corporation.

President Xi Jinping, som fikk fornyet tillit under kommunistpartiets kongress i oktober, har flere ganger understreket behovet for satsing på fornybar energi.

Grønt skifte



I september annonserte kinesiske myndigheter at de vil forby bensin- og dieselbiler i nær fremtid. Allerede fra 2019 må minst ti prosent av alle nye biler være elbiler eller gå på biodrivstoff. Året etter skal kvoten økes til 12 prosent.

De bilprodusentene som ikke følger kravet, må betale bøter.

Kina har også satset stort på solenergi, og det internasjonale energibyrået venter at mesteparten av veksten innen fornybar energi de neste årene vil komme i tre land – Kina, India og USA.

Hold deg oppdatert på Kina. Last ned mine 24 i App Store eller Google Play og bli varslet om siste Kina-nytt!