Macron-seier gir kraftig børsoppgang i Europa

Saken oppdateres.

Macrons seier i første runde blir møtt med lettelse i aksjemarkedene, som har fryktet at en euroskeptisk kandidat skal ta over tømmene i eurosonens nest største økonomi.

CAC40-indeksen i Paris åpner med en oppgang på 3,8 prosent.

Også de øvrige europeiske markedene reagerer med optimisme: DAX i Frankfurt åpner opp 2,27 prosent mens FTSE100 i London åpner opp 1,6 prosent.

Også på Oslo Børs lar investorene seg begeistre. Hovedindeksen åpner opp 1,1 prosent.

Nesten avklart



Da valgresultatene begynte å tikke inn søndag kveld, steg euroen kraftig mot andre valutaer. Mot dollaren steg euroen 2 prosent på det meste, men har siden falt noe tilbake.



– Oppgangen på børsene gjenspeiler stemningen i markedet, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets.

– Det er typisk at rundt denne typen hendelser tar investorene ned risikoen noe i forkant og forsikrer seg mot et uheldig utfall, det vi kaller «risk off». I dag er det lettelse, og da er det på med risiko igjen. Det er veldig stemningsbasert.



Han mener man ville sett et enda sterkere utslag i positiv forstand dersom Macron hadde møtt François Fillon fra det konservative Les Républicains i andre valgomgang.

– Da hadde det vært endelig avklart at det ikke blir Le Pen eller ytre venstrekandidat Mélenchon. Det er ikke langt unna nå heller, mener Nordea-økonomen.

– Utfallet var som ventet, men prosentene er viktige her. Le Pen gikk ikke mye frem i forhold til hva meningsmålingene antydet på forhånd. Så det er en støtte her for at målingene traff veldig godt denne gangen. Det gir en trygghet, sier han.



Bankaksjene stiger kraftig

Aksjene til europeiske banker er blant dem som stiger mest på Macron-seieren.

En fransk euro-exit kunne ført til en bankkrise, ikke bare i Frankrike, men også i eurosonen generelt. Men med Macrons seier i første runde, er frykten betydelig mindre.

Mandag stiger bankaksjene kraftig. BNP Paribas er opp 7,6 prosent, Crédit Agricole er opp 8 prosent og Société Générale er opp 9 prosent.

Her hjemme er DNB-aksjen opp 2,1 prosent.

Møter euroskeptiker



39 år gamle Macron stiller som presidentkandidat for sitt eget nystartede parti En Marche! Inntil i fjor var han finansminister i regjeringen til Manuel Valls.

I andre runde skal han duellere med høyrepopulisten Marine Le Pen, som er skeptisk til det franske EU-medlemskapet og ønsker å avskaffe euroen som valuta.

Markedet frykter Le Pen, men Macrons seier i første runde gir tro blant investorene for at han også kan gå seirende ut av den siste og avgjørende valgomgangen.