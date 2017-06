Protector skriver i en børsmelding onsdag morgen at de er forsikringsgiver for bydelen Royal Borough of Kensington and Chelsea, som inkluderer Grenfell Tower.

Det brøt ut brann i det 27 etasjer høye leilighetskomplekset natt til onsdag. Komplekset ligger vest i Kensington, vest i London.

Det vi vet onsdag morgen er at minst 30 mennesker er sendt til sykehus og at et ukjent antall mennesker skal ha omkommet i den kraftige brannen. Bygget med 120 leiligheter ble fullstendig overtent i brannen, som ligger i nærheten av Notting Hill.

– Våre tanker går til bygningens beboere og deres pårørende. Protector ville jobbe tett med de lokale myndigheter og redningstjenestene på stedet, opplyser selskapet.

Den omfattende brannskaden vil «hovedsakelig dekkes gjennom Protectors reassuranseprogram», og selskapet opplyser videre at brannen vil «få ubetydelig påvirkning på Protectors nettoresultater for andre kvartal og årsresultat for 2017», gitt den informasjonen selskapet har nå.

Protector forsikring startet opp i 2004 og er børsnotert i Oslo. Selskapet har nær 300 ansatte, med kontorer i Oslo, Manchester, Stockholm og Helsinki.

Selskapet leverer forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter gjennom forsikringsmeglere. Selskapet hadde premieinntekter på 3,44 milliarder kroner i fjor, opp 21 prosent fra året før, ifølge egne nettsider.