– Noble kjemper for å overleve nå (....) Vi vet ikke hvor lenge selskapet kan vare uten en hvit ridder, sier Owen Gilmore, sjefstrateg for kreditt i Australila & New Zealand Banking Group, ifølge Bloomberg.

Selskapet han snakker om er Hongkong-baserte Noble Group. Konsernet spesialiserer seg på handel i råvarer og formidler typiske tørrlastprodukter fra Sør-Amerika, Sør-Afrika, Australia og Indonesia til markeder i Asia og Midtøsten. Selskapet er også engasjert i olje- og gasshandel ved å tilby lagring, transport og logistikk.

Nyhetsbyrået skriver at selskapet i to år har slitt med negative resultater, salg av eiendeler og anklager om misvisende bokføring, som selskapet skal ha avvist.

Denne uken har blitt dramatisk for selskapet etter at ratingbyrået S & P gikk ut og advarte om at det er en risiko for mislighold innen et år.

Ifølge Bloomberg falt verdien av selskapets obligasjoner som forfaller i 2020 til rekordlave 39,4 cent per dollar mandag.

Tirsdag falt aksjen 28,2 prosent på Singapore-børsen før handelen ble pauset. De siste fem dagene er aksjen ned 36 prosent totalt sett.

– Vi har nedgradert Noble fordi vi mener selskapets kapitalstruktur ikke er bærekraftig, skrev ratingbyrået S & P i sin begrunnelse for å nedgradere selskapets gjeld fra B+ til CCC+, ifølge Financial Times.

Lånte mer i vinter



Selskapet sikret i februar i år en ny kredittfasilitet på én milliard dollar som skal støtte Noble Clean Fuels Limited, ifølge regnskapene.

I mars hentet selskapet i tillegg 750 millioner dollar i obligasjonsmarkedet i et seniorlån som forfaller i 2022.

Per utgangen av kvartalet hadde Noble Group en gjeldsgrad som tilsvarte 46 prosent av bokførte verdier.

Allerede i år forfaller gjeld for 650 millioner dollar. I 2018 forfaller gjeld for 1,52 milliarder dollar og i 2020 forfaller gjeld for 1,18 milliarder dollar. Deretter forfaller det nye obligasjonslånet i 2022.

– De har store gjeldsforfall over de neste tre årene og akkurat nå er selskapet fanget, og evner ikke å skape overskudd, sier Margaret Yang, strateg hos CMC Markets i Singapore, ifølge Bloomberg.

Tidligere denne måneden slapp selskapet resultatene for første kvartal. Da hadde selskapet allerede noen dager i forveien kommet med et resultatvarsel, og kvartalsrapporten viste at selskapet for første gang på lenge gikk med store underskudd.

Mens omsetningen i første kvartal økte fra 11,1 til 12,5 milliarder dollar mot samme periode i fjor, gikk resultat etter skatt fra et overskudd på 40 millioner dollar til et underskudd på 129 millioner.

– Veldig utfordrende



Selskapet selv bemerker at de bare siden fjerde kvartal i fjor har kuttet driftskostnadene med nesten 45 prosent.

I regnskapet for første kvartal som ble lagt frem tidligere denne måneden skriver selskapet at både energi- og karbonstål-virksomheten ble rammet av «et kraftig fall i kullprisene i første kvartal, noe som skapte forskyvninger i markedet og et fall i likviditeten i kullmarkedet».

Selskapet legger til at økningen i oljeprisen sammenlignet med i fjor har bundet opp mer penger i arbeidskapital enn tidligere.