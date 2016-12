Reitan mister 106 butikker i Sverige

Driftsavtalen mellom finske St1 og 7-Elven på svenske Shell-stasjoner blir ikke forlenget.

Dermed mister Reitan-eide 7-Eleven 106 butikker i nabolandet.

Det skriver Dagens Industri.

- Nå har de valgt å gå en annen vei og det må man respektere. Men det er viktig å huske at vi har to år igjen av kontrakten, så det er «business as usual» fortsatt, sier Magnus Carlsson, administrerende direktør i Reitan Convenience Sweden (RCS) til Dagens Industri.

Taper omsetning



7-Eleven har driftet butikkene på de svenske Shell-stasjonene, som eies av finske St1, i åtte år.

Shell-stasjonene står for 20 prosent av RCS' omsetning, skriver avisen.

- Selvsagt vil dette innebære en nedgang i omsetningen vår etter 2018, sier Carlsson.

Reitan Convenience har 2.362 butikker og 14.200 medarbeidere fordelt på syv land etter oppkjøp i Finland og Baltikum i 2012.

Virksomheten omfatter Narvesen i Norge, Latvia og Litauen, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark, R-kioski i Finland, R-kiosk i Estland, samt Lietuvos Spauda i Litauen.

Milliardmaskin



Reitangruppen økte omsetningen med 4 milliarder kroner til 85,6 milliarder kroner i 2015, og fikk et driftsresultat på 3,4 milliarder kroner i 2015.

Ved resultatfremleggelsen tirsdag formiddag fortalte Colonialmajor Odd Reitan at dette er det beste i Reitangruppens historie, både hva gjelder omsetning og resultat.