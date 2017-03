Samsung-løft etter mobillansering

Aksjen til den sørkoreanske elektronikkgiganten, Samsung, stiger 1,2 prosent torsdag, etter at selskapet dagen i forveien presenterte sitt nye mobilflaggskip.

Selskapet har det siste året gått fra skandale til skandale, etter at den forrige storlanseringen, Galaxy Note 7, bokstavelig talt gikk opp i røyk.

I tillegg møter Samsung tøff konkurranse om markedsandeler fra de store aktørene Apple og Huawei.

– Viktigste annonsering i selskapets historie



Onsdag ettermiddag viste Samsung frem sin nye toppmodell for første gang, og kanskje størst oppmerksomhet ble viet selskapets nye taleassistent, som har fått navnet Bixby.

– Bixby er den viktigste annonseringen Samsung vil gjøre i hele sin historie, sier forskningsdirektør for mobile enheter Francisco Jeronimo ved IDC til CNBC.

– Hvis du tenker på de gigantiske problemene med Note 7, er dette det mest utfordrende tidspunktet og er årsaken til at det er så viktig for selskapet å være i stand til å lede markedet på måter det aldri har ledet før.

Bixby skal for eksempel kunne gi deg informasjon om en bygning du tar bilde av og anmeldelser av restauranter i nærheten. Bixby forstår engelsk og koreansk.

– Bedre posisjon enn Apple

– Dette er et økosystem ingen andre selskaper i verden er like godt posisjoner til å lede som Samsung, sier Jeronimo, og legger til:

– Det er i en mye bedre posisjon enn Apple, som ikke produserer andre apparater. Når det kommer til å koble til andre produkter, kan Samsung begynne å utvikle veikart for denne kategorien sammen med telefonen og Bixby.

Av nye funksjoner er blant annet ansiktsgjengjenning og irisgjenkjenning. Telefonen åpnes med en fingerleser på baksiden, og har et kamera som tar tolv megapiksler store bilder.

Yen-oppgang svekket Nikkei-indeksen

Det er i all hovedsak røde tall i Asia tidlig torsdag morgen. På Tokyo-børsen skyldes nedgangen trolig at yenen fortsetter å styrke seg, noe som er en ulempe for japanske eksportbedrifter.

Slik ser det ut på noen av de viktigste asiatiske børsene torsdag morgen:

Nikkei ned 0,36 prosent



Hang Seng ned 0,47 prosent



Singapore ned 0,38 prosent



Shanghai ned 1,12 prosent



ASX 200 Sydney opp 0,22 prosent

Sydney-børsen endte i grønt torsdag, og dette skyldes trolig energiaksjer som fikk et oppsving etter at oljeprisen steg noe utover onsdagen.

I går startet den formelle EU-utmeldingen for Storbritannia, men det er lite som tyder på at dette har påvirket markedene.