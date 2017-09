Ingen avklaring om SAS-streik ved midnatt

Saken oppdateres.

Partene møttes til mekling lørdag i et forsøk på å unngå streik. LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge mekler på vegne av pilotene, med SAS som motpart.

– Det forhandles fortsatt, er alt en pressetalskvinne for SAS kunne si til E24 i 6.50-tiden mandag morgen.

Lykkes de ikke med å komme til enighet, er streiken et faktum fra mandag morgen. I første omgang blir bare to piloter tatt ut – en fra flygerforeningen og en fra Parat.

Men planer for opptrapping er allerede lagt, opplyste forhandlingsleder Jens Lippestad til LO-Aktuelt lørdag.

Arbeidsavtalen er det største stridstemaet. Pilotene krever større forutsigbarhet i turnusplaner. Hyppigheten i antall helgevakter er også et tema.

SAS har uttalt til LO-Aktuelt at de har store ambisjoner om å unngå konflikt.

SAS har i det siste forhandlet med pilotene i Sverige, Danmark og Norge for å få på plass en ny tariffavtale.

Langvarige forhandlinger



Pilotene reagerer blant annet på at SAS nå er i ferd med å etablere en ny operasjon i Irland, som skal fly typiske ferieruter fra baser i Malaga og London. Selskapet er et grep for å kutte kostnader på disse rutene, men pilotene er kritiske til oppsettet, som ikke er ulikt det Norwegian og andre selskaper i Europa nå benytter.

Representanter for pilotforeningene har tidligere fortalt at forhandlingene har pågått i fem måneder. Det var derfor fastlåste posisjoner før meklingen startet.

Mens flyselskapet ønsker ytterligere fleksibilitet, ønsker pilotene mer forutsigbarhet og mulighet til å påvirke egen arbeidstid.