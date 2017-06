Meglerhus tror SAS-aksjen vil ta av

Vekstbildet innen luftfart er mer positivt enn mange flyselskaper hadde forventet, melder analytiker Jacob Pedersen i Sydbank før SAS legger frem sin halvårsrapport onsdag i neste uke.

Han viser til høyere økonomisk vekst i Europa, samt et ikke så vanskelig sammenligningsgrunnlag.

«Den overraskende pene veksten hjelper også litt på billettprisutviklingen, hvor retningen stadig er ned – men hvor prispresset bestemt har avtatt», skriver Pedersen i en fersk analyse.

Han venter en økning i selskapets passasjerinntekter på snaue 700 millioner svenske kroner i perioden, til omtrent 7,5 milliarder.

Marginfallet bremset

SAS la tidligere denne måneden frem trafikktall som viste ny rekord i antall passasjerer i en maimåned.

ANALYTIKER: Jacob Pedersen i Sydban.

Vel så bemerkelsesverdig var det kanskje at yielden (inntektene per passasjerkilometer) sto uendret på 0,92 svenske kroner – riktignok ned tre prosent justert for valutaeffekter.

Pedersen beskriver trafikktallene for annet kvartal som «blandet lesning».

Han viser til at SAS har hatt en samlet trafikkvekst på solide 13 prosent i kvartalet og fylt flyene bedre. Samtidig har imidlertid selskapet måttet senke billettprisene for å oppnå tilfredsstillende belegg på flere flyginger.

«Således har yielden falt med alvorlige syv prosent førvalutakurseffekter i kvartalet, etter våre beregninger. Positive valutaeffekter betyr dog at den rapporterte yielden «kun» faller med cirka 3,7 prosent i kvartalet», skriver Pedersen.

Han anslår en bedring i selskapets resultat til minus 382 millioner svenske kroner, mot minus 526 millioner i samme periode året før.

Det gis en uendret hold-anbefaling med kursmål 13,10 kroner.

Ser stor oppside

Mer positive er Sparebank 1 Markets, som tar opp dekning av SAS med en kjøpsanbefaling og kursmål 24 kroner.

Dette melder Bloomberg News, gjengitt av Dagens Industri.

SAS handler torsdag til 17 kroner per aksje, hvilket medfører en oppside i kursmålet på over 40 prosent.

SAS-aksjen er så langt i år opp 28,3 prosent. Det siste året er den imidlertid ned drøyt 10 prosent.