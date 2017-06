SAS: – Lønnsomheten er fortsatt for lav

Flyselskapet SAS melder om et netto resultat på minus 320 millioner svenske kroner i andre kvartal (februar til april), hvilket er en forverring fra 171 millioner i samme periode året før.

Inntektene i kvartalet ble 9.843 millioner kroner, opp fra 8.916 millioner.

Det var på forhånd ventet et resultat på minus 322 millioner av en omsetning på 9.275 millioner, ifølge SME Direkt for TDN.

– Den kvartalsmessige trenden er i tråd med våre forventninger. Den mest positive nyheten er en økning i passasjerantallet sammenlignet med samme kvartal i fjor på mer enn 300.000, skriver SAS i rapporten.

Mer effektivt



Trafikkveksten bidro til økningen på topplinjen, samt fremgang i resultatet før skatt og engangsposter. Sistnevnte ble minus 259 millioner kroner, mot et større tap på 601 millioner i fjor.

– Men lønnsomheten er fortsatt for lav og må heves, skriver SAS.

For å oppnå dette opplyser SAS at de øker målet for sitt effektivitetsprogram til tre milliarder svenske kroner.

– Vi igangsetter også tiltak for å styrke lojaliteten til SAS og generere nye vekstinitiativer ved å dra veksler på SAS sterke merkevare og Eurobonus-programmet, opplyser selskapet.

Gjennom kvartalet falt den valutajusterte yielden (inntekten per passasjerkilometer) med 7,5 prosent.

Holder på guidingen



SAS holder på utsiktene for året. Det er ventet fortsatt kapasitetsvekst, dog på et noe lavere nivå.

Selskapet ser fortsatt press på marginene, samt høyere drivstoffkostnader. Drivstoffprisene var i årets andre kvartal 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

For å takle dette skal SAS altså bedre effektiviteten.

Det vises ellers til «betydelig» makroøkonomisk usikkerhet, usikre valutakursutsikter og volatile drivstoffpriser, samt den planlagte flyskatten i Sverige.

Likevel venter SAS fortsatt et positivt resultat for året, før skatt og engangskostnader.