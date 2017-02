SAS-sjefen fikk lønnsøkning på to millioner

I fjor økte SAS-sjefens lønningspose fra åtte til ti millioner svenske kroner.

Det fremgår av flyselskapets årsrapport. Det var SVT som først skrev om saken.

Lønnshoppet skjer midt i en tid der flyselskapet er inne i turbulent periode, der de stadig innfører nye grep for å spare kostnader i et beintøft flymarked.

I desember meldte SAS at de må øke kuttene fra 800 til 1,5 milliarder svenske kroner i perioden 2017 til 2019, samtidig som selskapet likevel leverte et solid overskudd.

Åpner baser i London og Spania



Onsdag kom meldingen om at SAS åpner baser i London og Spania – med en irsk lisens. Grepet blir gjort for å få ned lønnskostnadene, ifølge flyselskapet selv.

Vedtaket innebærer at flyselskapet skal sette en håndfull av sine nye og kommende Airbus A320neo på disse basene.

Flyene vil delvis erstatte fly som i dag flyr fra Skandinavia til London og Spania:

– Vi vender nå om den ruteflyten slik at de ikke lenger flyr fra for eksempel København til London, men fra basen i London og inn til København, sa Rickard Gustafson til E24.

Piloter reagerer

Norsk flygeforbund syns det er trist at SAS vil opprette baser utenfor Skandinavia for å spare lønnskostnader.

– Dette er et trist brudd med det SAS har sagt tidligere. De har hevdet at de skal være et skandinavisk selskap med skandinavisk lønn og arbeidsvilkår, sier SAS-pilot og forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til Nettavisen.

Carlsen skylder på en «usunn konkurranse» i europeisk luftfart og frykter et kappløp mot bunnen. Han mener dessuten at passasjerene vil merke lite på billettprisen at de ansatte får dårligere vilkår.