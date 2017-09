– Det blir fort spekulasjoner, men der kursen ligger i dag vet vi at den kan sprette veggimellom på rykter, sier Magnus Olsvik, analytiker hos Kepler Cheuvreux (tidligere Swedbank).

Fredag ettermiddag gikk Seadrills aksjekurs i været etter rykter om at det kinesisk konglomeratet China Merchant Group vurderer et oppkjøp i den kriserammede riggsektoren.

På det meste var aksjekursen til John Fredriksens gjeldstyngede riggselskap opp 157 prosent, før den falt ned igjen. Da Oslo Børs stengte var aksjen opp 80 prosent.

Kineserne har sett på eiendeler og selskaper, inkludert Seadrill og Shelf Drilling, ifølge Bloomberg.

– Jeg har ikke dekning for å si om dette er reelt. Vi får se om det er hold i disse spekulasjonene. Vi vet at det kommer mer fra Seadrill i løpet av halvannen uke, og vi får neppe noen avklaring før da, sier Olsvik.

Mange kan være interessert



Olsvik tror ikke et salg av selskapet vil være nok til å få dekket hele gjelden. Men det kan være aktuelt å selge deler av flåten, mener han.

– Det er mange som er store nok som sikkert er interessert i å ta deler av selskapet. China Merchant Group kan være et av dem. Det er også flere store amerikanske riggselskaper som sikkert er ute etter å gjøre en god deal, sier Kepler Cheuvreux-analytikeren.

Slik utviklet kursen til Seadrill-aksjen seg fredag.

Han påpeker at nyheter fra selskapet er like rundt hjørnet. Seadrill har fått avtale med sine banker om at de kan fortsette forhandlingene om en refinansiering frem til 12. september.

– Hvis de skal ha ei løsning klar og komme med nyheter innen 12. september, er det meste ferdigstilt uavhengig av hvilke rykter som kommer i dag.

Rammer aksjonærene



Senioranalytiker Janne Kvernland i Nordea Markets ønsker ikke å kommentere Seadrill-ryktene. Men i et analysenotat fra forrige uke, omtaler hun prosessen selskapet nå er inne i.

«De manglende brikkene i restruktureringen er nå primært formen på den nye kapitalen som skal injiseres, samt størrelsen på nedskrivninger og tap for kreditorer og verft,» skriver hun.

Nordea Markets tror fortsatt at det endelige utfallet vil gå ut over dagens aksjonærer, noe som også er i tråd med selskapets egne uttalelser.

Seadrill har tidligere antydet i en børsmelding at aksjonærene vil få minimalt igjen for sine nåværende aksjer når restruktureringen er i mål.

I analysenotatet skriver Nordea-analytikeren at restruktureringsplanen trolig vil inkludere en konkursåpning etter de amerikanske kapitel 11-reglene.

Seadrill har sagt de vurderer å hente rundt én milliard dollar i ny kapital. I tillegg vil forfallene på bankgjelden antagelig skyves rundt fem år.