John Fredriksen til DN: – Ikke ett minutt å kaste bort

Saken oppdateres.

– Jeg jobber cirka 18 timer i døgnet og vil jobbe dag og natt de neste tre til fire ukene. Jeg har et veldig tett program og har ikke ett eneste minutt å kaste bort, sier John Fredriksen til Dagens Næringsliv.

Tidlig tirsdag morgen meldte Seadrill, riggselskapet hvor Fredriksen er hovedeier og styreleder, at tidsfristen for selskapets redningsplan utsettes fra april til slutten av juli.

Selskapet varslet at restruktureringen trolig vil innebære betydelige nedskrivninger eller konvertering av gjeld, og nedskrivninger, tap eller utvanning for andre interessenter i selskapet.

– Som et resultat av dette forventer selskapet at aksjonærer vil få minimalt igjen for sine eksisterende aksjer, står det i meldingen fra Seadrill.

Utsettelsen av redningsplanen sendte Seadrill-kursen ned nærmere 40 prosent i tirsdagens handel på Oslo Børs.

Jobber på spreng



Nå jobbes det på høygir på kontoret i London for å redde Seadrill.

Fredriksen mener selskapet har vært feilfinansiert:

– Seadrill har vært feilfinansiert – for kort forfall i forhold til riggenes levetid og for mange tilnærmet samtidige forfall. Vi har ikke vært skrudd sammen for å stå imot et kraftig oljeprisfall, sier han til DN.

Han sier videre at han burde tatt tidligere grep i Seadrill, og at alle aksjeeiere må bidra for å få ryddet opp i selskapet. Han mener de er nærmere en refinansiering nå enn de var da de sist oppdaterte markedet på arbeidet med refinansieringen, men at den nye løsningen vil innebære en utvanning på aksjonærene og obligasjonseierne, slik selskapet også varslet i meldingen tidlig tirsdag.

Konkursbeskyttelse et alternativ



I kvartalsrapporten i februar sa selskapet at det jobbes med en nødplan hvis de ikke klarer å bli enige med sine långivere, hvor et alternativ var å søke konkursbeskyttelse under de såkalte «chapter 11»-reglene eller tilsvarende løsninger.

Tirsdag sa selskapet at gjennomføringen av en omfattende restruktureringsplan kan måtte involvere rettslige steg, som «schemes of arrangement» eller «chapter 11»-forhandlinger.

– Vi forbereder oss på dette, skriver Seadrill i meldingen.