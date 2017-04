Seadrill-aksjen så tirsdag sitt største en-dags-fall i handelen på Wall Street noensinne.

Aksjen endte ned 55,70 prosent, etter at selskapet tirsdag morgen sendte ut en melding om at det utsetter den finansielle restruktureringen.

John Fredriksens riggselskap sier at det ikke vil komme i mål med en redningsplan før 31. juli, etter tidligere å ha hatt mål om å bli ferdig 30. april.

Selskapet sier at restruktureringen av selskapet trolig vil innebære betydelige nedskrivninger eller konvertering av gjeld, og nedskrivninger, tap eller utvanning for andre interessenter i selskapet. Selskapet forventer at aksjonærene som et resultat av dette vil få minimalt igjen for sine eksisterende aksjer. Ifølge selskapet vil dessuten gjennomføringen av en omfattende restruktureringsplan kunne måtte involvere rettslige steg, som «schemes of arrangement» eller «chapter 11»-forhandlinger.

Har rast det siste året



Seadrill er notert både på Oslo Børs og på New York Stock Exchange. I tirsdagshandelen på førstnevnte falt aksjen 37,8 prosent, til 8,69 kroner per aksje. Det er det laveste nivået den har blitt handlet på selskapet ble børsnotert i 2005, skriver Bloomberg.

Amerikanske investorer fulgte de norske og sendte Seadrill ned rundt 35 prosent fra start i handelen på Wall Street. Det betød en pris på 1 dollar aksjen, en all-time-low på New York-børsen, påpeker Marketwatch. Seadrill-aksjen nådde en topp i september 2013 på 47,78 dollar per aksje. Siden 4. april i fjor har aksjen falt hele 71 prosent.

Seadrill har blitt enig med bankene sine om å utsette en rekke nedbetalinger:

en kredittfasilitet på 450 millioner dollar utsettes fra 30. april til 15. august



en kredittfasilitet på 400 millioner dollar utsettes fra 31. mai til 31. august



en kredittfasilitet for North Atlantic Drilling på 2 milliarder dollar som utløper 30. juni utsettes til 14. september.

Analytiker Anders Bergland ved Clarksons Platou sier til Bloomberg at utsettelsene ikke var overraskende.

– Vi er ikke overrasket over at de utsetter igjen, det bare belyser hvor kompliserte disse forhandlingene er. Det tar mye lengre tid enn du tror, og dette er den mest kompliserte restruktureringen i historien, sier Bergland.

– Aksjen skal videre ned



Analytiker John Persinos ved Investing Daily skriver i en kommentar på The Street at mange investorer det siste året har vært for optimistiske til Seadrills fremtidsutsikter, fordi oljeprisene har steget. Mens nordsjøolje nå handles til i overkant av 54 dollar fatet, handles amerikansk lettolje til omtrent 51 dollar fatet. Det er likevel langt unna 100-dollarnivået som prisen lå på i midten av 2014, og før den begynte å rase, påpeker Persinos.

«Hvis du eier i Seadrill, kvitt deg med aksjen så fort som mulig. En helomvending ligger ikke i kortene, aksjen har ingen annen vei å gå enn ned, » skriver han i kommentaren.

Grønn avslutning på tirsdagshandelen



Mens det ble en svært dårlig børsdag for Fredriksens Seadrill, klarte de amerikanske børsene tirsdag å snu utviklingen fra negativ og over i positivt terreng. I det handelen på Wall Street stenger er situasjonen som følger for de viktigste indeksene:

Dow Jones er opp 0,19 prosent



S & P 500 er opp 0,06 prosent

Nasdaq Composite er opp 0,07 prosent

Handelen var preget av forsiktige investorer, som er spente i forkant av president Trumps møte med Kinas president Xi Jinping førstkommende torsdag og fredag.

