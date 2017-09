Nyhetsbyrå: Seadrill i samtaler med amerikansk hedgefond

Seadrills hovedaksjonær og styreleder John Fredriksen er i samtaler med hedgefondet Centerbridge Partners om bidrag til den pågående restruktureringen i selskapet.

Dette melder TDN Finans, som viser til Bloomberg News.

I forslaget skal Fredriksen og Centerbridge få betydelige eierandeler i Seadrill i bytte mot et lån på rundt én milliard dollar. Obligasjonseierne skal også være invitert til å bli med i lånet, i bytte mot Seadrill-aksjer.

Fredriksen vil forbli største aksjonær i riggselskapet, mens eksisterende aksjonærer nesten blir visket ut.

Nær «deadline»



Det er på det rene at det nærmer seg en «hard deadline» for Seadrill, som har arbeidet med restruktureringsløsningen siden begynnelsen av fjoråret.

Selskapet har et større forfall på et obligasjonslån den 15. september, etterfulgt av nok et forfall i mars neste år. Den samlede netto rentebærende gjelden var på 7.978 millioner dollar ved utgangen av første halvår.

Seadrill har selv varslet at de tar sikte på å avslutte diskusjonene om restruktureringsplanen og implementere denne under amerikanske regler innen den 12. september.

«Vårt primære mål for øyeblikket er å sluttføre de endelige forhandlingene om vår omfattende restruktureringsplan», sa konsernsjef Anton Dibowitz i forbindelse med kvartalsslippet i slutten av forrige måned.

Rykter



I mellomtiden løper ryktene rundt selskapet.

Seadrill-aksjen steg betraktelig på tampen av forrige uke, etter meldinger om at det kinesiske konglomeratet China Merchant Group vurderer et oppkjøp i den kriserammede riggsektoren.

Både Seadrill og Shelf Drilling skal være aktuelle for kineserne.

– Det blir fort spekulasjoner, men der kursen ligger i dag vet vi at den kan sprette veggimellom på rykter, sa analytiker Magnus Olsvik hos Kepler Cheuvreux til E24 i sakens anledning.

Kursoppgangen fant sted til tross for at Seadrill har advart mot at eksisterende aksjonærer vil måtte da tap, og dette reflekteres også i dagens melding.