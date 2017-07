Seadrill lover aksjonærene minimalt igjen

John Fredriksens gjeldstyngede riggselskap Seadrill har fått avtale med sine banker om at de kan fortsette forhandlingene om en refinansiering frem til 12. september.

Selskapet skriver i en børsmelding onsdag morgen at det er i fremskutte forhandlinger med visse nye og relaterte investorer samt pantsikrede kreditorer om en total refinansiering.

Det er ventet at John Fredriksens private selskaper vil spille en sentral rolle i en refinansieringsløsning for Seadrill.

– Må ta tap



Løsningen vil, ifølge Seadrill, føre til at obligasjonseiere og andre långivere, som for eksempel verft, må ta store tap.

Det er ikke godt nytt for dagens Seadrill-aksjonærer.

– Som et resultat venter selskapet nå at aksjonærene vil få minimalt igjen for sine nåværende aksjer, skriver Seadrill i meldingen.

I tillegg til å sette en ny forhandlingsfrist til 12. september har långiverne gått med på å utsette låneforfall i perioden frem til 14. september.

Selskapet skriver at refinansieringsløsningen trolig vil medføre at det åpnes konkurs etter den amerikanske kapitel 11-ordningen, som et stykke på vei tilsvarer en norsk offentlig gjeldsforhandling.

Gigantgjeld



Seadrill rapporterte ved utgangen av første kvartal at de hadde en netto rentebærende gjeld på hele 8,2 milliarder dollar, eller vel 65 milliarder norske kroner.

I tillegg hadde selskapet betalingsforpliktelser overfor verft som bygger nye rigger for selskapet på vel 1,5 milliarder dollar.

Seadrill ble rammet av oljeprisfallet som startet i 2014 og som fikk markedet for borerigger og tilsvarende tjenester til å kollapse. Det har gjort det vanskelig for riggeiere som Seadrill å finne kunder som ønsker å leie riggene deres.

Selskapet har imidlertid klart å opprettholde en positiv inntjening på driften.

Problemet er at inntjeningen langt fra er tilstrekkelig til å betjene og innfri selskapets gigantgjeld som opprinnelig avtalt.

Ifølge Seadrill regnskapsrapport for tredje kvartal var det låneforfall på hele 3,4 milliarder kroner i årets ni siste måneder.

Det er en del av disse lånene som Seadrill nå forskyver forfallstidspunkt på i håp om å forhandle seg frem til en total refinansiering.