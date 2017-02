Historisk konkurs for tidligere shippinggigant

Dette melder en rekke internasjonale medier fredag.

Marketwatch skriver at en koreansk domstol har erklært rederiet konkurs og beordret likvidasjon av selskapet. Konkursen kommer fem måneder etter at det som en gang var et av verdens største containerrederier ba om konkursbeskyttelse.

En bobestyrer skal nå selge de gjenværende skipene i Hanjin-flåten og andre eiendeler det måtte ha.

Britiske BBC beskriver konkursen som den største som har rammet shippingsektoren.

Snøballeffekt



Bakgrunnen for Hanjin-konkursen er utfordringer med overkapasitet i containerfraktmarkedet, med påfølgende lavere rater og høyere gjeldsnivåer.

Da selskapets problemer havnet i offentlighetens søkelys i august i fjor, var gjelden på 5,4 milliarder dollar, og kreditorene hadde fått nok.

Kort tid senere ble det kjent at myndighetene ikke ville redde selskapet.

– Når kredittlinjene kuttes fører det umiddelbart til at man blir ute av stand til å kjøpe drivstoff, det medfører at skipene ikke kan gå i havn og at kundene søker til konkurrentene, sier Lars Jensen i Sea Intelligence Consulting.

Dette gjorde at Hanjins båter ble liggende som «spøkelsesskip» – strandet på havet uten tilgang til lasting og lossing.

– Det var sannsynligvis et vindu på mellom 24 og 48 timer etter annonseringen der Hanjin kunne ha blitt reddet, men etter det var det simpelthen en snøballeffekt og det var urealistisk å tro at selskapet kunne komme tilbake, sier Jensen.

Menneskelige konsekvenser



Problemene har fått store konsekvenser, ikke minst for selskapets ansatte.

– Jeg vil aldri seile igjen, jeg vil forlate mitt liv som sjømann, sier avtroppende kaptein Moon Kwon-do – ifølge den britiske allmennkringkasteren en bitter og frustrert tidligere Hanjin-ansatt.

For andre shippingselskaper har konkursen medført muligheter. Det ble tidlig kjent at eksempelvis Maersk plukket opp Hanjins kunder, og det koreanske selskapets beste eiendeler har også havnet på konkurrentenes hender.

Dette kan sees på som et ledd i en helt nødvendig konsolideringspross innen containermarkedet.

Rekordtap



– Man vil se at alle har vært gjennom vanskelige tider i 2016, sier Lars Jensen.

I forrige uke ble det eksempelvis kjent at nevnte A.P. Møller-Mærsk gikk på det største tapet i Danmarks historie i fjorårets fjerde kvartal.

Det svake fjerde kvartalet bidro til et negativt resultat for året på 1.897 millioner.

Mærsk venter imidlertid et høyere underliggende resultat i 2017 enn i 2016, og de får i hvert fall delvis støtte fra eksperthold.

– 2016 var bunnen i markedet, men oppgangen mot et mer balansert marked vil ta to eller tre år å oppnå, sier Jensen.