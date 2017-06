Skandiabanken setter opp renten på boliglån med 0,15 prosentpoeng, opplyser banken i en børsmelding.

Dermed får det billigste boliglånet en effektiv rente på 2,30 prosent.

Økningen kommer på samme tid som eksperter maner boliglånskunder til å kreve lavere rente av bankene.

– Skandiabanken var den eneste av de landsdekkende bankene som ikke økte renten i fjor høst. Vi har nå holdt renten uendret i 10 måneder lenger enn konkurrentene våre, sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken, i en kommentar.

Innskuddsrenten for beløp over 100.000 kroner løftes også med 0,15 prosentpoeng.

For nye lånekunder gjelder endringen fra i dag. For eksisterende lånekunder og

innskuddskunder gjelder endringen fra 14. august.

Banken forklarer renteoppgangen med økende kostnader knyttet til utlånsvirksomheten – til tross for lavere markedsrenter.

Lavere markedsrenter

For den såkalte pengemarkedsrenten, som du kan lese mer om her, har falt til rekordlave nivåer.

I fjor høst brukte bankene økt pengemarkedsrente som begrunnelse for at de økte boliglånsrenten.

Nå har samme rente falt – uten at bankene har kuttet rentene på boliglån. Det har fått eksperter til å reagere.

– Lavere pengemarkedsrente vil ikke bli reflektert i lavere boliglånsrenter uten at boliglånskundene blir mer aktive og tar i bruk sin forbrukermakt. Det er det eneste språket bankene forstår, sa redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen til E24 tidligere denne uken.

Her kan du lese hva ledere i Norges to største banker nylig svarte E24.

– Innskuddsrenten blitt skadelidende



– Hvorfor hever dere renten nå, når pengemarkedsrenten er på rekordlave nivåer?

– Hvis vi ser på det fra kundeperspektivet og hvordan Skandiabankens prispolicy er, så er en viktig bit å bli mer konkurransedyktige på innskuddssiden. Når vi har vært så billige på boliglån har kanskje innskuddsrenten blitt skadelidende. For vår aktive satsing på sparing er dette et viktig signal om at vi selvfølgelig skal være konkurransedyktige også på innskudd, sier Skandiabanken-sjef Magnar Øyhovden til E24.

Banken kaller renteendringen en «markedstilpasning».

– Vi har vært vesentlig billigere enn markedet over lang tid, helt siden stort sett alle konkurrentene satt opp prisen i fjor høst. Vi lovet vel aldri markedet at vi ikke skulle justere renten, men har presset prisene nedover over lengre tid, og tilpasser nå beskjedent og er fortsatt blant de aller beste på boligrente, sier Øyhovden.

Begrunnelsen er også «økende kostnader knyttet til utlånsvirksomheten», selv om pengemarkedsrenten altså har falt.

Øyhovden sier at banken finansiering består av innskudd og markedsfinansiering. Når banken vokser må den hente mer i markedet, noe som er dyrere enn innskudd, sier han om de økte kostnadene.