Derfor kan Spotify gå konkurs

Spotify er på kort tid blitt et av Sveriges mest kjente selskap.

Men så langt har ikke oppstartsbedriften vært noen økonomisk suksess.

Selskapet må nå skyve på årets planlagte børsnotering til 2018 - og tross enorm medlemsmasse, penger har da aldri tjent.

Hovedspørsmålet for selskapet er nå om de klarer å bli enige med musikkbransjen om en ny avtale, skriver svenske Veckans Affärer.

Dersom dette ikke går i boks, kan selskapets dager være talte, skriver den svenske næringslivsavisen.

40 millioner kunder

For Spotify har aldri klart å gå i pluss, og den utsatte børsnoteringen gjør at flere setter spørsmålstegn ved selskapets forretningsmodell.

Det til tross for at selskapet stadig er den største aktøren på strømmemarkedet, med 40 millioner betalende brukere i september 2016. Inkludert ikke-betalende kunder har selskapet en kundebase på 100 millioner.

Til sammenligning hadde konkurrenten Tidal 4,2 millioner betalende brukere, og Apple Music 17 millioner betalende kunder på samme tidspunkt.

8 milliarder i gjeld

Ifølge Techcrunch går rundt 70 prosent av Spotify’s inntekter til musikkbransjen i form av royalties. For å tjene penger er de interesserte i få denne andelen ned. Dette kan imidlertid bli vanskelig, ettersom flere artister mener de får for lite penger av strømmetjenesten i dag.

Samme teknologinettsted skriver at selskapet har satt et verdimål for den planlagte børsnoteringer på 13 milliarder dollar, tilsvarende 108 milliarder kroner.

I mars 2016 bekreftet selskapet at de har en gjeld på mer enn 8 milliarder kroner. Spotify ønsket ikke å kommentere utfordringene til Techcrunch.

1.000 nye stillinger i New York



Samtidig som det viser seg krevende å tjene penger på strømmebransjen, må Spotify forholde seg til et økende antall konkurrenter. De siste årene har Jay Zs Tidal, Amazon Prime og Apple Music kapret markedsandeler i strømmemarkedet.

Men Spotify er fortsatt offensive. Onsdag skrev Financial Times at selskapet planlegger å opprette 1.000 nye jobber i New York i 2018, og flytte sitt amerikanske hovedkvarter til World Trade Center.

– New York gir oss tilgang til det mest varierte talentmarkedet i verden, sier rådgiver Horacio Gutierrez til avisen.