Saken oppdateres.

Dagen etter at seismikkselskapet PGS annonserte at konsernsjefen i selskapet går av, så melder Statoil at valgkomiteen i selskapet innstiller samme mann til å ta over som styreleder i oljeselskapet.

Jon Erik Reinhardsen (60) har sittet som sjef i PGS siden 2008 og slutter offisielt i selskapet 31. august. Han er innstilt til å starte som styreleder i Statoil 1. september, gitt at han blir valgt på bedriftsforsamlingen som skal avholdes 6. juni.

Dagens styreleder Øystein Løseth ønsker ifølge Statoil å gå tilbake til en mer operativ karriere, noe som er vanskelig å kombinere med styreledervervet i Statoil. Han har vært styreleder i Statoil siden 2015 og kom inn i styret ett år tidligere.

Løseth trer ut av Statoil-styret fra 1. juli, og valgkomiteen foreslått at nestleder Roy Franklin fungerer som styreleder frem til Reinhardsen kommer inn.

– Etter at Øystein Løseth meddelte at han ikke ønsket gjenvalg, har valgkomiteen gjort et bredt søk etter den beste kandidaten, sier valgkomiteens leder Tone Lunde Bakker, i en uttalelse.



Valgkomiteen foreslår for øvrig at Roy Franklin, Wenche Agerup, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Maria Johanna Oudeman og Jeroen van der Veer gjenvelges til sine styreverv i oljeselskapet.

Lang erfaring

Jon Erik Reinhardsen benyttet muligheten i sin kontrakt med PGS til å gå av mellom 60 og 62 år, og vil motta 60 prosent av grunnlønnen sin frem til han er 67 år, noe som tilsvarer 3,1 millioner årlig på toppen av styrehonorarer.

Reinhardsen har bakgrunn fra Alcoa og Aker-systemet, og sitter i styret for Telenor, Awilhelmsen AS, Oceaneering og Borregaard. Han har også styreerfaring fra Cameron International, Höegh Autoliners og Höegh LNG.

– Når valget falt på Jon Erik Reinhardsen, er det knyttet til hans tunge industrielle og internasjonale erfaring kombinert med bred bakgrunn fra ledelse av store organisasjoner, inklusiv som konsernsjef i et stort globalt selskap, sier valgkomiteens leder Tone Lunde Bakker, som er svært fornøyd med at Reinhardsen takket ja til å ta på seg vervet.