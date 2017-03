Johan Sverdrup har gått 25 prosent ned i pris: Går alt som det skal blir feltet enda billigere

For bare to år siden trodde Statoil og partnerne deres at Johan Sverdrup-utbyggingen kom til å koste opp til 220 milliarder kroner.

Når Statoil i dag setter i gang fase 2 av utbyggingen med å gi de første kontraktene for forarbeidet er den anslått totalprisen kommet ned i maksimalt 152 milliarder kroner.

En faktor som så langt ser ut til å gjøre utbyggingen billigere enn opprinnelig planlagt er at byggearbeidene så langt faktisk har gått som planlagt.

Intet «uforutsett»



Prosjektdirektør Kjetel Digre i Statoil sier til E24 at det i budsjettene er tatt høyde for såkalte «uforutsette hendelser» som kan både fordyre og, i verste fall, forsinke prosjektet.

– Det er avsatt midler til det utforutsette. Og etterhvert som prosjektet skrider frem kan vi ta ned avsetningen til det uforutsette, sier han.

– Det er det som har vært hovedforklaringen ved de siste oppdateringene av investeringsanslaget, legger han til.

– Hvor mye står igjen av budsjettposten for uforutsette hendelser?

– Det tallet vil jeg ikke gå inn på, sier han.

Johan Sverdrup Oljefelt i Nordsjøen med anslåtte reserver på mellom to og tre milliarder oljeekvivaltener. Fase 1 omfatter bygging av fire plattformer med en total investeringsramme på 97 milliarder kroenr. Produksjonsstart er anslått til slutten av 2019. Fase 2 omfatter blant annet bygging av en prosesseringsplattform og har en total investeringsramme på 40-55 milliarder dollar og produksjonsoppstart i 2022. Feltet har en beregnet levetid på 50 år og vil på det meste kunne produsere 660.000 fat olje per dag. I tillegg til Statoil er Lundin, Petoro (staten), Aker BP og Maersk eiere av felte.t kilde: Statoil.

Med andre ord kan prislappen bli enda lavere, om alle bitene i puslespillet som nå for alvor skal legges frem til planlagt produksjonsstart for fase 1 i slutten av 2019 leveres til planlagt tid og passer perfekt sammen som de skal.

Normalt med problemer

Men Digre tør ikke tro helt på det i dag.

– Vi er i en stor byggejobb med veldig mange lokasjoner involvert. Det normale er at vi støter på ting, og det vil vi sikkert gjøre på Sverdrup også, sier han.

– I alle sånne aktiviteter er det voldsomt mye som skal gjøres riktig første gang, sier han.

Men at investeringsanslaget for fase 2 av utbyggingen av gigantfeltet er kommet ned i 40-55 milliarder kroner har også sammenheng med at prosjektet har endret karakter underveis.

Digre forteller at det i utgangspunktet var planen at det skulle bygges en like stor prosessplattform i fase 2 som den som bygges i fase 1. Men fordi fase 1-utbyggingen har gått bedre enn ventet, har Statoil justert planene.

– Vi trenger mindre kapasitet på fase 2, sier Digre til E24.

I tillegg ble løsningen som ble valg for oljeankomst til Mongstad enklere og billigere enn opprinnelig planlagt.

Gunstig tidspunkt



En tredje viktig forklaring på at investeringsanslagene for gigantutbyggingen har gått ned og ikke opp, er situasjonen i oljemarkedet. Da prosjektet for alvor kom i gang i 2015, hadde oljeprisfallet som startet sommeren før allerede skal krise i leverandørindustrien.

– Vi traff et marked og en bransje hvor kapasitetsbildet åpnet seg. Vi fikk et annet startpunkt når det gjaldt kontraktene, sier Digre.

Den situasjonen er også en viktig forklaring på at fremdriften så langt har vært så godt som lytefri, mener Digre.

– Vi har fått leverandører om bord som er leverandører med tung erfaring. Og så har de på grunn av situasjonen i bransjen hatt en god kapasitetssituasjon. På tå hev, det føler jeg vi alle er i dette prosjektet, sier han.

Men Johan Sverdrup-utbyggingen er langt fra ferdig og det er fra nå og frem til planlagt produksjonsstart i slutten av 2019 de store og de vanskelige brikkene i puslespillet skal legges sammen.

– Hva er det verste som kan skje?

– Det verste som kan skje har alltid med sikkerhet å gjøre. Vi har en sjef og en organisasjon som gjør at vi alltid tenker sikkerhet først, sier han.

– Så er det at vi får noen hendelser og kvalitetstemaer som gir oss et planproblem, legger han til.

Men så langt går altså det meste etter planen og gigantfeltet blir mer og mer lønnsomt for hver dag som går. Og i dag gikk altså startskuddet for fase av utbyggingen.

– Er det på sin plass å gratulere med dagen?

– Ja takk for det. Dette er noe vi markerer og er stolte over. Vi gratulerer oss selv og det er det grunn for. Det er ikke malplassert å gratulere oss med dagen, sier Digre.