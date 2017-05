Kraftig resultatbedring fra Statoil

Statoil kan vise til et kraftig forbedring i resultatene i årets tre første måneder, og topper i tillegg analytikernes forventninger.

Resultatene var drevet av blant annet høyere priser og økt produksjon, melder Statoil.

Der fikk oljekjempen et justert driftsresultat på 3,31 milliarder dollar, opp fra 857 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.

Samtidig steg justert resultat etter skatt til 1,11 milliarder dollar fra 122 millioner dollar i fjorårsperioden.

Slår forventningene



Siden første kvartal 2016, da oljeprisen var under 30 dollar per fat, har blant annet oljekartellet Opecs grep for å bedre markedsbalansen bidratt til at nordsjøoljen har kommet opp på 50-tallet igjen.

Det er positivt for oljeselskapenes inntjening og blant analytikerne var det anslått bedring i Statoil-resultatene.

Ifølge estimater Statoil samler inn fra analytikerne var det ventet et justert driftsresultat på 2,64 milliarder dollar og et justert resultat etter skatt på 801 millioner dollar.

Både Statoils virksomhet internasjonalt, hjemme i Norge og virksomheten som blant annet driver med oljehandel leverte positive resultater. Analytikerne hadde imidlertid ventet negative resultater fra den internasjonale delen.

Fasiten viser et justert resultat på 272 millioner dollar internasjonalt, mens den norske delen hadde et resultat på 2,62 milliarder dollar. «Markedsføring, Midtstrøm & Prosessering», avdelingen som blant annet driver med oljehandel, fikk et resultat på 500 millioner dollar.

Høyeste produksjon på fem år



Statoil produksjon steg til 2,146 millioner fat per dag i kvartalet, fra 2,054 millioner fat i fjorårsperioden.

Dette drives mye av opptrapping av produksjonen på nye felt, økt gassavtak og solid drift, ifølge oljeselskapet.

Statoil-sjef Eldar Sætre trekker spesielt frem norsk sokkel.

– Produksjonen fra norsk sokkel var den høyeste på fem år, drevet av høy regularitet og opptrapping av produksjonen på nye felt.

– Den internasjonale porteføljen leverte positive resultater, og kontantstrømmen per fat etter skatt var på nivå med vår norske portefølje, sier Sætre i en børsmelding.

I rute med kostnadskutt



I kjølvannet av oljenedturen har Statoil gjennomført store kutt i investeringer og kostnader. Ved utløpet av fjoråret var Statoil i mål med planene om nedbemanning. Siden 2012 har det blitt 5.000 færre ansatte i selskapet.

Statoil hadde ved kapitalmarkedsdagen i februar kuttet de årlige kostnadene med 3,2 milliarder dollar, med mål om å kutte enda en milliard dollar i år.

– Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier Sætre.

I 2016 ble investeringene på 10,1 milliarder dollar, mens investeringsnivået var på opp mot 20 milliarder dollar for få år siden.

Oljeselskapet opprettholder prognosen som ble lagt frem i februar om investeringer på 11 milliarder dollar i 2017.

Samtidig vil selskapet bruke halvannen milliard dollar på leting i år, mens det ventes at produksjonen vil ligger fire-fem prosent over 2016-nivået.

– Vi gjorde syv funn fra de ni letebrønnene vi boret i første kvartal. Flesteparten kan raskt settes i lønnsom produksjon, sier Sætre.

Utbyttet på 0,2201 dollar per aksje opprettholdes.

– Vi er også i ferd med å starte vårt leteprogram i Barentshavet, der vi skal teste flere prospekter i de neste seks månedene, sier han.