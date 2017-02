Spår sterkere Statoil-tall

Statoil tapte hele 37,5 milliarder kroner på bunnlinja i 2015, men i fjor ble resultatet trolig kraftig forbedret.

Fasiten får du tirsdag morgen, for da slipper selskapet tall for fjerde kvartal.

Siden Statoils bunnlinje kan variere mye fra kvartal til kvartal, studerer analytikerne særlig selskapets justerte resultat.

Der luker Statoil nemlig ut det som regnes som støy og engangseffekter som kjøp og salg av eiendeler, for å gi et klarere bilde av den underliggende aktiviteten i selskapet.

I fjerde kvartal venter analytikerne et justert resultat før skatt på 2,07 milliarder dollar, eller 17 milliarder kroner, ifølge tall samlet inn av selskapet selv.

Hvis disse estimatene slår til, vil det justerte resultatet ligge rundt 11 prosent høyere enn i samme periode ett år før, da det var på 1,86 milliarder dollar.

– I desember lå vi 18-20 prosent under konsensus, men nå har konsensus kommet mye ned. Vi forventer et justert driftsresultat på 2,013 milliarder dollar, sier analytiker Anders Torgrim Holte i Danske Bank Markets til E24.

Spenning rundt investeringer

Samtidig som selskapet legger frem resultatet for fjerde kvartal, presenterer det sine planer for analytikere og journalister på et arrangement i London.

Da får du vite hvor mye selskapet forventer å produsere, hvor mye penger det vil investere og hvordan det går med de omfattende kostnadskuttene.

I høst sa selskapet at det kom til å investere 11 milliarder dollar i 2016.

For ett år siden hadde selskapet spådd fjorårets investeringer til 13 milliarder dollar, men kostnadskutt og utsettelse av prosjekter gjorde at tallet gradvis krympet.

Pareto spår lavere investering

Pareto Securities forventer at Statoil vil investere 10 milliarder dollar i 2017, og sier at konsensus blant analytikerne som følger selskapet er på 11 milliarder dollar.

– Investeringer og driftskostnader fortsetter å falle raskere enn forventet, sier Pareto-analytiker Trond Omdal i et notat, og peker på at Statoil kan utsette prosjekter hvis det er nødvendig.

– Statoil har betydelig fleksibilitet i porteføljen, og vi forventer at selskapet vil annonsere organiske investeringer på 10 milliarder dollar (konsensus 11 milliarder dollar) i 2017, og for 2018-19 venter vi mellom 9 og 11 milliarder dollar, sier han.

– Litt i tvil

Danske Bank sier at investeringene kan gå begge veier. Oljeprisen har steget den siste tiden, og ligget rundt 55 dollar fatet, og noen oljeselskaper begynner å vise iver etter å investere mer.

– Vi ligger inne med at Statoil skal ned med investeringene, men jeg er litt i tvil, sier Holte.

– Nå ser vi at Exxon øker investeringene med rundt 30 prosent. Jeg tror det kan ligge inn at også Statoil øker sine investeringer. Det skal du ikke se bort fra, sier han.

Globalt har oljeinvesteringene falt med rundt 40 prosent siden 2014, noe som skaper bekymringer for at det vil bli for lite olje i markedet rundt 2020, ifølge blant andre IEA.

Analytikerne i Wood Mackenzie har spådd at globale investeringer vil øke i år. Oljeselskapene vil bruke tre prosent mer på leting og utvikling i år enn året før, eller 450 milliarder dollar (3.875 milliarder kroner) i 2017, spår selskapet.

Har kjøpsanbefaling

Også DNB Markets tror at Statoil vil annonsere lavere investeringer.

Stigende forventninger til kontantstrømmen selskapet kan generere kan føre til at verdien på Statoil øker, tror banken.

DNB Markets anbefaler sine kunder å kjøpe Statoil-aksjer, og har et kursmål på 170 kroner, som er noe høyere enn dagens nivå.

Pareto anbefaler også kjøp, og har økt sitt kursmål til 200 kroner fra 180 kroner.

Tror på høy produksjon

Statoil har spådd at produksjonen skal øke med en prosent i snitt hvert år mellom 2014 og 2017, ifølge selskapet.

Ifølge Statoils egne konsensustall forventes selskapet å ha produsert 2,068 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, en liten oppgang fra 2,046 millioner fat per dag i samme kvartal året før.

Danske Bank Markets tror Statoil ikke endrer sine produksjonsmål tirsdag.

– Men det er risiko for at selskapets aldrende eiendeler får større produksjonsnedgang på grunn av lave investeringer de siste årene, sier han.

Når Statoils direktører holder sine presentasjoner i London, med konsernsjef Eldar Sætre i spissen, vil de også oppdatere markedet om effekten av selskapets kostnadskutt.

For ett år siden sa selskapet at det hadde kuttet mer enn planlagt, og trappet opp målet fra 1,7 milliarder dollar til 2,5 milliarder dollar i årlige besparelser fra slutten av 2016.