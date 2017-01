Det var i oktober i fjor 600 ansatte ble evakuert fra oljeraffineriet Mongstad etter en hydrogenlekkasje.

Granskingen som Statoil legger frem fredag peker på utvendig korrosjon som utløsende årsak, mens de bakenforliggende årsakene blant annet var feilprioritering av overflatevedlikehold som følge av manglende risikoforståelse.

Konklusjonen er at hendelsen var alvorlig og at den i verste fall kunne medført tap av menneskeliv, skriver Statoil.

Det var under arbeid med overflatevedlikehold lekkasjen inntraff.

To personer var i nærheten da hendelsen skjedde. Deretter ble evakueringsalarm utløst, ansatte evakuert og anlegget stengt ned. Etter en time var situasjonen avklart.

Alvorlig hendelse med Songa-rigg



I oktober oppsto brønnkontrollhendelsen, som betegnes som alvorlig, i forbindelse med brønnplugging med riggen Songa Endurance på Trollfeltet.

Det var ingen som ble skadet i de to hendelsene, skriver Statoil, som selv har gransket dem. Hendelsene granskes også av Petroleumstilsynet.

Hendelsen på Trollfeltet med Songa-riggen førte til en gasslekkasje som skjøv sjøvann mer enn 30 meter opp i boretårnet, før brønnen ble stengt med en ventil i den såkalte utblåsningssikringen (BOP).

Interngranskingen konkluderer med at menneskeliv kunne gått tapt i verste fall, hvis ikke sikkerhetsutstyret hadde fungert slik det skulle eller om gassen hadde antent.

Ifølge rapporten var det blant annet en utilsiktet åpning av ventiler som fungerer som barrierer mot reservoaret som medvirket til at gassen kom opp på boredekket.

– Vi ser alvorlig på begge disse hendelsene. Åpenhet er vesentlig for sikkerhetsarbeidet og granskingsrapportene er et viktig bidrag til at vi lærer av hendelsene. Skal vi fatte de riktige beslutningene og gjøre de rette tiltakene må vi ha alt på bordet, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for teknologiprosjekter og boring.

Lover tiltak



I kjølvannet av hendelsene og granskingsrapporten skal det gjøres tiltak. Etter Mongstad-hendelsen er det blant annet besluttet å intensivere programmet for overflatevedlikehold de neste to årene.

Statoil skriver videre at strakstiltak ble gjort etter brønnkontrollhendelsen, inkludert tiltak for å sikre at den aktuelle ventiltypen ikke blir brukt som barriere.

– Dette var en svært alvorlig brønnkontrollhendelse. Tiltakene vi iverksetter vil styrke våre risikovurderinger, både i forkant og underveis i operasjoner. Vi vil dele erfaringer fra hendelsen med resten av industrien, sier Øvrum.