Statoils styre har nå blitt enig med konsernsjef Eldar Sætre om at Sætre ikke skal benytte muligheten han har i kontrakten sin til å gå av ved fylte 62 år.

Tvert imot skal Sætre fortsette frem til han er 67 år i 2023, men Sætre beholder imidlertid muligheten til å kunne gå av før hvis han ønsker det.

Det skriver oljegiganten i en melding.

– Styret i Statoil har hatt et ønske om at Eldar Sætre skulle fortsette som konsernsjef, sier Statoils relativt ferske styreleder Jon Erik Reinhardsen.

Sætre var i utgangspunktet en midlertidig konsernsjef, som noe motvillig tok over roret i konsernet da Helge Lund gikk til BG Group i 2014. Men siden vokste han inn i rollen og bestemte seg for å fortsette. Han ble offisielt utnevnt som konsernsjef 4. februar 2015.

Sætre har hatt rett til å gå av ved 62 år, men vil altså ikke gjøre det. Dette var også styrets ønske.

– Eldar har som konsernsjef lykkes med å gjennomføre viktige endringer i Statoil. Han har ledet selskapet gjennom en krevende periode for industrien, og Statoil er i dag et sterkere selskap, sier Reinhardsen.

Under Sætre har Statoil tatt steg i retning av å bli et bredere selskap, med store engasjementer i havvind i Storbritannia, Tyskland og etter hvert USA. Selskapet kunngjorde nylig at det går inn i et stort brasiliansk solprosjekt.

– Han er rett person til å lede arbeidet med å utvikle Statoil som et bredt energiselskap, med en klar strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp, sier Reinhardsen.

Får en drøy halv million i lønnsøkning

Sætre selv sier han gleder seg til å fortsette i jobben:

– Jeg er stolt av de resultatene organisasjonen har oppnådd, og mener vi er godt rustet for fremtiden. Vi har nå høy prosjektaktivitet og vi videreutvikler norsk sokkel. Vi posisjonerer oss som operatør i attraktive områder utenfor Norge, og er i startfasen av å bygge en posisjon innenfor ny fornybar energi, sier Sætre.

Statoil-sjefen legger til at han mener Statoil «har levert konkurransedyktig avkastning, og er godt posisjonert for å skape store aksjonærverdier også fremover».

Statoil gir Sætre en solid gulrot i form av en drøy halv million i økt lønn. Sætres lønn er på om lag 8,2 millioner kroner nå, og dette økes dette til 8,77 millioner kroner per år.



På toppen av dette tar Statoil nå inn et fastlønnselement på 2,4 millioner (som var en del av lønnen) inn i pensjonsgrunnlaget til Sætre. Dette har ikke vært med i pensjonsgrunnlaget tidligere fordi han opprinnelig ikke skulle være konsernsjef mer enn tre år (frem til han fylte 62).

Når han nå fortsetter tas denne summen inn i pensjonsgrunnlaget og dermed vil Sætre også få mer pensjon når han en dag går av.

Selskapet skriver at man har vurdert lønnsnivået «over noe tid» opp mot markedet, og det pekes på at Statoil er Norges og Nordens største selskap (målt i inntekter).

– Statoil skal ha konkurransedyktige betingelser i de markeder vi opererer, men vi skal ikke være lønnsledende. Styret har ut fra en vurdering av dette og oppnådde resultater justert de samlede betingelser for konsernsjefen. Styret er svært glade for at Eldar Sætre fortsetter som konsernsjef, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen.