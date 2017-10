Torsdag kveld ruller det inn resultater fra de amerikanske gigantene Amazon, Alphabet og Microsoft.

Resultatet fra Amazon overgår alle analytikeres forventninger, med en omsetning i tredje kvartal på 43,7 milliarder dollar. Dette er 32 milliarder dollar mer enn i samme periode i fjor.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med 256 millioner dollar, og resultat per aksje endte på 52 cent. Dette er bedre enn analytikerforventningene om et resultat per aksje på 3 cent, ifølge en oversikt fra Bloomberg.

Bunnlinjen viser en marginal bedring fra tilsvarende periode i fjor, da selskapet satt igjen med 252 millioner dollar.

Inntektsøkning fra Whole Foods

Amazons inntekter økte med 34 prosent år for år, delvis grunnet salgsinntekter på 1,3 milliarder dollar fra Whole Foods, som selskapet kjøpte opp i sommer

Tar man ut Whole Foods-inntektene økte Amazon omsetningen med 29 prosent. Analytikerne hadde ventet en økning på 27 prosent, ifølge CNBC. I etterhandelen på Wall Street er Amazon-aksjen opp 7,86 prosent, til 1048 dollar. Selskapet melder at de har ansatt 160.000 nye arbeidere de siste tre månedene. Omtrent 87.000 av disse er i Whole Foods. Dette gjør dem til den nest største arbeidsgiveren i USA etter Walmart. Nyansettelsene har skjedd mens selskapet forbereder seg på høysesong for shopping frem mot jul. I fjerde kvartal venter Amazon netto salgsinntekter på mellom 56 og 60,5 milliarder dollar. Det tilsvarer en vekst på 28 til 38 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor, ifølge Business Insider. Nordea kutter 6.000 jobber

Sterk vekst for Google-mor Alphabet

Alphabets bunnlinje landet på 6,73 milliarder dollar i kvartalet som endte 30. september. Resultat per aksje kom inn på 9,57 dollar – langt høyere enn forventninger basert på estimater Nasdaq har samlet på 8,43 dollar per aksje. I etterhandelen på Wall Street skyter Alphabet-aksjen fart, og er opp 3,35 prosent til 1023 dollar. Alphabets inntekter endte på 27,8 milliarder, opp fra 22,45 milliarder dollar i tilsvarende periode i fjor. I tredje kvartal har Alphabet brukt 5,5 milliarder dollar på såkalt trafikkgenerering. Dette er en økning på 32 prosent år for år. DNB tjener mer på boliglån CMC Markets ventet at denne posten skulle lande på 5,25 milliarder, og skriver i en e-post til E24 at investorer kan komme til å bli bekymret dersom disse kostnadene vokser i raskere fart enn inntektene. Kostnadsøkningen tyder på at minst én av Googles partnere kan ha satt opp prisene, skriver Financial Times. I forrige kvartal falt Alphabets profitt med hele 28 prosent. Dette var imidlertid på grunn av en kjempebot fra EU, og inntektene var omtrent som forventet.

Microsoft satt igjen med 6,6 milliarder