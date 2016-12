Toshiba tar atom-smell - aksjen stuper

Aksjene i den japanske elektronikkgiganten Toshiba falt med hele 20,43 prosent onsdag, og brøt dermed den maksimale tapsgrensen på 20 prosent per dag.

Det skjer etter et aksjefall på nær 12 prosent dagen før.

Årsaken til det kraftige fallet er at selskapet bekreftet rapporter fra tidligere i uken om at det må skrive ned verdien av kjernekraftvirksomheten i USA, ifølge Financial Times.

Anslagene på tapet har variert, fra drøyt 7,4 milliarder kroner ifølge en rapport fra avisen Nikkei mandag, til hele 36,6 milliarder kroner ifølge en rapport fra den japanske kringkasteren NHK tirsdag.

Selskapet selv har sagt at tapet blir på flere milliarder dollar, uten å spesifisere nærmere, ifølge Financial Times. Analytikerne er i tvil om hva de skal mene inntil selskapet har funnet ut nøyaktig hvor stort problemet er.

– Alle de dårlige nyhetene er ikke ute, sier analytikerne i Nomura Securities, ifølge Financial Times.

Strever med omdømmet

Det hele skjer mens Toshiba forsøker å bedre sitt omdømme etter en stor bokføringsskandale i fjor, som førte til at en rekke direktører og styremedlemmer trakk seg.

Et uavhengig utvalg slo fast at det 141 år gamle selskapet hadde overdrevet driftsresultatet sitt med rundt 10 milliarder kroner mellom 2008 og 2014.

Toshiba er eksponert mot to store bransjer som begge krever mye kapital og hvor det kan være store svingninger, nemlig datachip-industrien hvor det konkurrerer mot gigantselskaper som Samsung, og innen kjernekraftindustrien.

De siste årene har kjernekraften vært utfordret av svak etterspørsel etter elektrisitet etter finanskrisen i 2008, god tilgang på billig gass i markeder som Europa og USA, og bekymringer om sikkerhet etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011.

Splittet om oppkjøp

Den direkte bakgrunnen for Toshibas kjernefysiske smell er et oppkjøp til drøyt to milliarder kroner i oktober i fjor. Toshibas datterselskap Westinghouse Electric Company kjøpte da et firma som bygger kjernekraftverk, CB&I Stone & Webster.

Siden har selskapet kranglet med selgeren, Chicago Bridge & Iron som er basert i Nederland, om den reelle verdien på selskapets eiendeler.

I tillegg har selskapet slitt med forsinkelser og kostnadsoverskridelser på to kjernekraftverk som det bygger for Southern Co. i delstaten Georgia i USA.

Uventet ineffektivitet

Ifølge Financial Times mener Toshiba nå at kostnaden for å fullføre disse prosjektene vil bli langt høyere enn tidligere antatt.

Mamoru Hatazawa, leder for kjernekraft i Toshiba, sier at Toshiba og Westinghouse har oppdaget uventet ineffektivitet i arbeidsstyrken i det oppkjøpte selskapet, sammen med andre faktorer som også driver opp kostnadene, ifølge Wall Street Journal.

Kjøpet av CB&I Stone & Webster inkluderte en rekke prosjekter og eiendeler, blant annet kontrakter på oppføringer av kjernekraftverk av typen AP1000 i USA og Kina. Selskapet tok også over 11 produksjonsanlegg i USA og Asia.

Flere kjernekraftverk i USA har også vært bygget på en ny måte, ved at reaktorene bygges i store moduler, fraktes til kraftverket og monteres der. Det har vært utfordrende å få modulene levert til riktig tid, ifølge Wall Street Journal.

Tidligere atom-smell

Dette blir ikke den første smellen Toshiba tar innen kjernekraft: Selskapet har allerede skrevet ned verdien av Westinghouse med rundt 19 milliarder kroner.

Westinghouse er den største produsenten av kjernebrensel i verden, og har levert teknologi til omtrent halvparten av kjernekraftverkene som er i drift i verden i dag, ifølge selskapet selv.

Blant annet jobber selskapet med oppgraderinger på Forsmark-kraftverkene i Sverige og har en rekke leveranser til Olkiluoto-kraftverket i Finland, som er under bygging.

Ventet overskudd

Toshiba har tidligere anslått at det vil gå med et overskudd på 1,2 milliarder dollar i inneværende år, det første overskuddet på tre år.

Men nedskrivningene kan gjøre det nødvendig å gjøre nye tiltak, som å hente inn mer kapital, skriver flere medier, inkludert Financial Times.

Totalt har Toshiba-aksjen falt fra 443,10 yen til 311,60 yen siden andre juledag, noe som tilsvarer en nedgang på 30 prosent.