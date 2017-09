Vil kjøpe Nets for 42 milliarder

Saken oppdateres.

Selskapet Evergood 5 kontrollert av Hellman & Friedman LLC kom mandag med et bud på betalingsformidleren Nets for 165 danske kroner per aksje.

Det tilsvarer 33 milliarder kroner og innebærer en 27 prosent premium på selskapets aksjepris den 30. juni, dagen før Nets bekreftet at det hadde mottatt oppkjøpshenvendelser.

– Vi mener tilbudet innebærer en attraktiv verdi til aksjonærene, sier Inge Hansen, styreleder i Nets.

– Hellman & Friedman henvendte seg til oss i juni, og i etterkant mottok vi en rekke andre henvendelser fra interesserte og holdt samtaler med utvalgte grupperinger. Etter å ha vurdert alle alternativene, inkludert å fortsette som et børsnotert selskap, anser vi tilbudet på 165 danske kroner per aksje som det mest attraktive tilgjengelige tilbudet, legger han til.

Nets-aksjen steg 6,5 prosent på København-børsen etter at tilbudet ble kjent.

Anbefaler salg



Det dansk-norske IT-konsernet Nets er blant Nord-Europas største tilbydere av betalingskort og elektroniske betalingsløsninger.

Aksjonærer som holder 46 prosent av Nets' aksjer, har godtatt tilbudet. Blant dem er største aksjonær AB Toscana (Luxembourg) Investment, som direkte eller indirekte er kontrollert av Advent og Bain, som kjøpte Nets i 2014.

Styret i Nets har anbefalt at aksjonærene godtar avtalen lagt frem av Evergood 5.

Nets ble skapt i 2010 som et resultat av fusjonen mellom danske PBS Holding og norske Nordito, som var det tidligere morsselskapet for BBS og Teller.

Selskapet har hovedkontor i Danmark, men selskapet har også to kontorer i Oslo.

Steg på oppkjøpsrykter

Nets ble solgt til de amerikanske investeringsfondene Bain og Advent i 2014 for 17 milliarder danske kroner.



To år senere ble Nets børsnotert igjen, nå med en markedsverdi på 30 milliarder kroner, men siden da har ikke aksjene utviklet seg slik fondene hadde håpet på.

De siste seks månedene har aksjen til selskapet steget 36 prosent på København-børsen, godt hjulpet av oppkjøpsrykter, skriver Financial Times.

