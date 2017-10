Vipps-utfordrer lanserer i Norge: Vil satse på kryptovaluta-handel

Frem til 2017 har en knapp håndfull løsninger med Vipps i spissen hatt nærmest enerett på det norske markedet for mobilbetaling. Men nå kan det være i ferd med å endre seg.

De første konkurrentene har akkurat inntatt markedet og er i gang med å lokke norske brukere over på sine plattformer.

NORGE ER VIKTIG: Kommunikasjonsdirektør i Revolut Chad West sier Norge og Skandinavia er viktige markeder for Revolut ettersom folk er svært teknologiske og åpne for nye mobiltjenester.

– Sammenlignet med tjenester som Vipps er vi mye mer enn en betalingsapp. Du får et kort du kan brukes gratis i hele verden, du kan overføre penger internasjonalt langt billigere enn i banken, og vi lanserer også straks støtte for kryptovaluta hvor du kan kjøpe, selge og holde bitcoin i appen, sier kommunikasjonsdirektør i Revolut Chad West til E24.

London-baserte Revolut ønsker å være banken for verdens millennials og har hentet rundt 500 millioner kroner fra investorer for å hjelpe dem i ta Europa med storm.

I høst lanserer de i Norge og regner med å ha 50.000 brukere innen 2017 er omme.

– Vi tar det norske markedet veldig seriøst, og skal ansette et team her som forstår kulturen og snakker norsk. Vi vil utover høsten også ha en rekke arrangementer i Norge, sier West.

Vipps-sjefen lar seg inspirere

Det kommer ikke som noen overraskelse på Vipps-sjef Rune Garborg at konkurrenten sirkler seg inn på det norske markedet.

INSPIRERT: Vipps-sjef Rune Garborg lar seg inspirere av nye konkurrenter som utfordrer i det norske markedet.

– Det kommer mange aktører inn i markedet den neste tiden, og Revolut er en av mange utfordrere, sier Garborg til E24.

Han er ikke redd for konkurranse, snarere tvert imot synes han produktene er spennende.

– Vi lar oss inspirere av utenlandsbetalingen som Revolut tilbyr. I fremtiden ønsker vi at Vipps også skal kunne brukes i utlandet.

Garborg sier forbrukerne vil merke at Vipps kommer til eksperimentere med flere produkter etter at de nå har blitt et eget selskap og skilt seg ut fra DNB.

– Jeg tror folk kommer til å merke at Vipps vil prøve seg frem med nye produkter fremover. Noe vil gå bra, og annet vil kanskje ikke slå an, men vi kommer til å bevege oss raskt i markedet.

En million brukere uten reklame

Revolut som nå finnes i 42 europeiske land, ble startet av to tidligere bankansatte, Nikolay Storonsky som er tidligere trader i Credit Suisse og Lehman Brothers, og Vlad Yatsenko, tidligere sjefutvikler i Credit Suisse and Deutsche Bank. KONKURRENTER: Grunnleggerne av Revolut er Vlad Yatsenko tidligere sjefutvikler i Credit Suisse and Deutsche Bank og Nikolay Storonsky er tidligere trader i Credit Suisse og Lehman Brothers. Selskapet har uten markedsføring fått én million brukere, og til tross for deres fortid har grunnleggerne lite til overs for bankvesenet. – Om man fjernet 80 prosent av alle som jobbet i bank, kommer man ikke til å merke noen forskjell, sier grunnlegger Storonsky i en mail til E24. Vipps-sjefen er enig i at banker får en mindre rolle i betalingsmarkedet. – Det er ikke lenger bank mot bank i dette markedet. Vi følger nøye med på mulighetene som byr seg på teknologisiden og hvordan vi kan ligge fremst i feltet for å gjøre betaling enklere, sier Garborg.

– Vipps bør fusjonere

Espen Andresen, professor i strategi og entreprenørskap på BI, mener Vipps har lite å bekymre seg for fra en aktør som Revolut.

VIPPS-FUSJON: Espen Andresen, professor i strategi og entreprenørskap på BI mener Vipps bør slå seg sammen med Mobilepay for å best kjempe mot utenlandske utfordrere.

– Vipps klarer seg aldeles utmerket, og en tjeneste som Revolut er uinteressant. Om en ny tjeneste skal klare seg i Norge, må den få et partnerskap med masse kunder, hvor bruken av den tjenesten er den eneste mulige, sier Andresen til E24.

Han mener det hele dreier seg om nettverkseffekter.

– Jeg er mer bekymret for at Google, Facebook eller Apple kan ta store markedsandeler, da millioner av nordmenn bruker disse tjenestene daglig allerede, sier professoren.

Han tror Vipps kommer til å dominere det norske markedet også om tre år, men ingenting er sikkert.

– De må være aggressive, og lage flere produkter som gjør livet lettere for nordmenn, sier han.

Andresen tror ikke Vipps kan stå alene mot store internasjonale konkurrenter.

– Vipps og Mobilepay bør slå seg sammen, mener han.

