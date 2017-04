Saken oppdateres.

EU-kommisjonen har tirsdag innledet en undersøkelse i Telenor Sveriges lokaler i Stockholm.

Det skriver Telenor i en børsmelding.

Undersøkelsen gjelder mulig misbruk av kollektiv dominerende stilling og/eller mulig konkurransebegrensende samarbeid mellom nettverksoperatørene i mobilmarkedet, skriver selskapet.

Ifølge informasjonssjef Atle Lessum i Telenor startet undersøkelsen sent tirsdag morgen. Den pågår fortsatt, opplyser han til E24 like før klokken 13.

– Per nå kan vi ikke si mer enn at vi samarbeider med EU-kommisjonen om å gjøre dette til en så bra og rask prosess som mulig. Vi har strenge interne regler og er opptatt av å følge alle interne prosedyrer for overholdelse av lover og regelverk, sier han til E24.

– Det vi gjør er at vi samarbeider og hjelper til med å få gjennomført kontrollen. Utover det har vi ikke ytterligere kommentarer, sier han.

– Ble dere varslet om undersøkelsen på forhånd?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Visste dere om mistanken?

– Jeg har ingen kommentarer til prosessen akkurat nå, sier Lessum.

Telenor-aksjen falt fra 142 kroner til 140,50 kroner umiddelbart etter nyheten.

Flere mobilselskaper



EU-kommisjonen skriver i en pressemelding at de har gjennomført uanmeldte inspeksjoner hos flere selskaper som er aktive innenfor mobil telekommunikasjon i Sverige.

– Kommisjonen har bekymringer for at svenske mobilnettoperatører kan ha engasjert seg i konkurransehemmende atferd som hindrer adgang til forbrukersegmentet på det svenske mobilkommunikasjonsmarkedet, i strid med EUs konkurranseregler, skriver Kommisjonen.

Svenske konkurransemyndigheter har bistått i arbeidet.

– Uanmeldte inspeksjoner er et foreløpig skritt i å undersøke konkurransehemmende atferd. Det faktum at Kommisjonen gjennomfører denne typen inspeksjoner, betyr ikke at selskapene har gjort seg skyldige i dette, understreker Kommisjonen.

Tele2 undersøkes

Tele2 bekrefter tirsdag at EU-kommisjonen har satt i gang en undersøkelse om mulig konkurransevridende samarbeid mellom operatører i mobilmarkedet og mulig misbruk av kollektiv dominerende stilling.

Tele2 vil samarbeide med granskerne, skriver selskapet i en pressemelding.

Ble undersøkt i 2012

Telenor har også tidligere blitt utsatt for undersøkelser av konkurransemyndighetene.

I 2012 var det europeiske kontrollorganet ESA og det norske Konkurransetilsynet på razzia hos Telenor i Norge, etter mistanker om misbruk av dominerende stilling i det norske markedet.

Fire år senere, i november 2016, var den foreløpige konklusjonen klar.

Da varslet Konkurransetilsynet at det ville gi Telenor en historisk høy bot på 906 millioner kroner for det tilsynet kaller «misbruk av dominerende stilling» i markedet.

Tilsynet hevdet da at Telenor hadde misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, ifølge konkurransedirektør Lars Sørgard.

Telenor var uenig i tilsynets konklusjon.

Fikk bot i 2013

Boten som ble varslet i november er heller ikke den første.

I oktober 2013 ble Telenor varslet om en bot på fem millioner kroner for brudd på ekomloven fordi selskapet strupet hastigheten Tele2-selskaper for sine kunder i Telenor-nettet.

Telenor slaktet konklusjonen og mente det hele bar preg av hastverksarbeid.