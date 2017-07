Rekord for Telenor - hever resultatmålet for året

Saken oppdateres.

Telenor melder om et rapportert driftsresultat (EBITDA) før andre inntekter og kostnader på 12,7 milliarder kroner i andre kvartal, hvilket er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode året før.

EBITDA-marginen i kvartalet var på 40 prosent. Selskapets driftsinntekter i perioden beløp seg til 31,5 milliarder kroner, opp fra 30,9 milliarder.

Det var på forhånd ventet et rapportert brutto driftsresultat på 11,8 milliarder kroner av omsetning på 31,2 millioner, ifølge SME Direkt for TDN Finans.

Selskapet skrur mandag opp forventningene for året. Selskapet forventer nå en ebitda-margin på mellom 38 og 39 prosent, en oppjustering fra tidligere 37. Prognosen for organisk omsetningsvekst (justert for oppkjøp og salg) og investeringer målt mot salgsinntekter er fortsatt anslått til henholdsvis 1-2 prosent og 15-16 prosent.



– Vi leverer sterke resultater for andre kvartal, med forbedret omsetningsvekst, tosifret EBITDA-oppgang og en sterk kontantstrømk. Både EBITDA og EBITDA-marginen er på rekordnivåer i dette kvartalet, sier konsernsjef Sigve Brekke i en uttalelse.

Han skriver at selskapet kuttet kostnadene med 600 millioner kroner, og at marginene økte i alle divisjonene.

– Robustheten i vår norske virksomhet, den sterke omsetningsveksten i Bangladesh og en tilbakevendende vekst i Thailand var blant høydepunktet i kvartalet, sier Brekke.

Etter salget av eierandelen i rubrikkannonseringsvirksomheten i Latin-Amerika til Schibsted og en ny runde med salg av aksjer i Vimpelcom (nå kjent som Veon) har styret i Telenor besluttet å kjøpe tilbake aksjer fra aksjonærene for rundt 4,3 milliarder kroner basert på fredagens sluttkurs.



I en egen børsmelding skriver Telenor at man planlegger å kjøpe tilbake inntil 30 millioner aksjer, noe som tilsvarer to prosent av alle aksjene i selskapet. Telenor vil kjøpe aksjer fra staten slik at eierandelen på 54 prosent opprettholdes. Under generalforsamlingen i mai neste år vil Telenor be om godkjennelse for å få slettet aksjene.

Aksjekjøpet på 4,3 milliarderkommer på toppen av det ordinære ubyttet på 7,80 kroner for 2016. 4,30 av disse er allerede utbetalt i mai, mens de siste 3,50 skal betales ut i november.

Frekvenskjøp og aksjesalg i Vimpelcom

Telenor har hatt en del store kostnader i regnskapet sitt i andre kvartal.

Selskapet bladde opp 396 millioner kroner for nye mobilfrekvenser i Norge i 900-båndet. Men det som virkelig bidrar til å påvirke resultatet for andre kvartal er en nedskrivning på 7,5 milliarder kroner som ble gjort i forbindelse med salg av Vimpelcom-aksjer (selskapet som nå er kjent som Veon) i det amerikanske markedet.

Telenor annonserte et salg 70 millioner Vimpelcom-aksjer til 3,75 dollar per stykk, og det fører til nedskrivningen. Det er andre gangen at Telenor skriver ned Vimpelcom-investeringen med 7,5 milliarder. Forrige gang var i 2015, da Telenor begynte å selge seg ned i det mye omtalte telekomselskapet.