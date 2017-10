Rekordhøyt driftsresultat for Telenor

Telenor melder om et rekordhøyt brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal på 12,98 milliarder kroner, opp fra 12,31 milliarder på samme tid i fjor.

Det kommer frem i den ferske resultatrapporten for tredje kvartal fra Telenor.

Resultat etter skatt endte på 6,50 milliarder kroner, opp fra et underskudd på 4,00 milliarder på samme tid i fjor.

Omsetningen endte på 30,7 milliarder kroner, hvilket representerer en nedgang fra 31,3 milliarder totalt sett. Justerer man for kjøp og salg økte omsetningen med 1,0 prosent (organisk vekst).

Mobil- og trafikkinntektene økte med tre prosent (organisk), og den største bidragsyteren til inntektsveksten er virksomheten i Bangladesh, ifølge Telenor.

I forkant av tallslippet hadde analytikerne som SME Direkt/TDN hadde hentet inn tall fra en konsensusforventning om en omsetning på 31,0 milliarder, et brutto driftsresultat på 12,7 milliarder og et resultat etter skatt på 4,3 milliarder.

Overgår egne mål: En milliard spart allerede



I februar kom Telenor-ledelsen med en klar marsjordre om at kostnadene i konsernet måtte ned.



Etter å ha annonsert kostnadsbesparelser i 2017 på 600 millioner kroner under kvartalspresentasjonen i juli i år (valutajustert), kan Sigve Brekke nå konstatere at kostnadene er kuttet ytterligere 400 millioner kroner:

– Vår strategi begynner å gi resultater. Så langt i år har vi oppnådd kostnadsbesparelser på én milliard norske kroner, som betyr at kostnadsmålet for 2017 allerede er nådd, og vi venter videre effektivitetsgevinster. De solide resultatene, sammen med nedsalget i VEON, gir oss en fri kontantstrøm på 9,4 milliarder kroner dette kvartalet, sier Brekke.

Han referer til salget av aksjene i det som tidligere het Vimpelcom. Telenor meldte i slutten av september om at nytt nedsalg i Veon på 2,9 milliarder kroner. Selskapet sitter fortsatt med 14,6 prosent av aksjene i selskapet, men anser seg for å ha solgt seg ut fordi disse aksjene skal brukes for å gjøre opp et obligasjonslån i 2019.

Samtidig som Telenor allerede nå har nådd effektiviseringsmålet sitt for 2017 tre måneder før fristen, ligger selskapet også i rute med å innfri sine egne resultatprognoser for året, gitt at fjerde kvartal også blir et solid kvartal:

I sommer annonserte Telenor at de skrudde opp guidingen for bruttomargin (EBITDA) fra 37 til 38–39 prosent, og så langt har de levert 40,1 prosent i år. På denne tiden i fjor lå man på 37,7 prosent



Guidingen for organisk inntektsvekst er 1–2 prosent, og så langt har man levert 1,1 prosent, mot 0,8 prosent i de tre første kvartalene i fjor

Prognosen for investeringsandelen (mot salgsinntekter) er på 15–16 prosent, og så langt i år har den ligget på 16,3 prosent mot 19,8 prosent i samme periode i fjor.

Selv om Veon-aksjene nå er solgt og en milliard er spart, er det mer å ta fatt i, skal vi tro Sigve Brekke:

– Vi vil fortsette omstillingsarbeidet gjennom å digitalisere kjernevirksomheten, forbedre effektiviteten i hele konsernet, og sikre vekst innen de områdene hvor vi ser gode trender og potensial. For ytterligere å forbedre våre tjenester og forbli konkurransedyktige skal vi ta i bruk ny teknologi, sier Brekke.

Han lover også at man på en ansvarlig måte skal benytte dataene Telenor sitter på til fordel for kundene. Du kan lese mer om den planen her.

Lavere kostnader løfter norske marginer

På hjemmebane opplever Telenor stabile eller fallende inntekter totalt sett, men takket være nedbemanninger og kostnadskutt får Telenor Norge et resultatløft likevel.

I Sverige og Danmark leverer Telenor også kostnadskutt, men der øker også inntektene. I alle tre land leverer man nå økte marginer.

Mobil- og trafikkinntekter i Norge falt fra 2,89 til 2,85 milliarder kroner mot tredje kvartal i fjor, mens totale inntekter falt fra 6,52 til 6,51 milliarder. Samtidig faller driftskostnadene med tre prosent til 2,19 milliarder.

ALLE GODE TING ER TRE: Berit Svendsen, sjef for Telenor Norge og Skandinavia, kan glede seg over at marginene i både Sverige, Danmark og Norge nå er høyere enn i fjor, takket være lavere kostnader. Arkivbilde.

Brutto driftsresultat (EBITDA) økte samtidig fra 1,92 til 1,99 milliarder, og marginen økte fra 44,6 til 45,7 prosent. Det skjer samtidig som investeringsnivået lå relativt stabilt på 1,18 milliarder.

Graver man dypere i tallene mistet Telenor 13.000 mobilkunder i tredje kvartal, takket være en nedgang i datasim og kontantkort. Antallet abonnenter økte, men ikke nok til å oppveie for de andre. Telenor har nå tre prosent færre mobilkunder enn på samme tid i fjor.

I tillegg økte snittinntekten per kunde per måned (ARPU) med en prosent til 332 kroner, blant annet fordi man klarer å oppgradere kunder til større datapakker.

På fastnettsiden økte inntektene fra bredbånd og TV med ni prosent, noe som ifølge Telenor mer enn oppveier for fallet i fasttelefoni og ADSL.

Brekke snart tilbake til start



Telenor fikk analytikerskryt etter resultatene for andre kvartal som ble lagt frem i juli. I forkant av denne rapporten hadde fire analytikere en kjøpsanbefaling, tre Hold og fire en salgsanbefaling på aksjen, ifølge SME/TDN.

Under Sigve Brekkes tid har situasjonen vært relativt makaber for aksjonærene. Aksjekursen har på det meste vært ned om lag 30 prosent, mens Oslo Børs har pekt motsatt vei.

Nå begynner imidlertid aksjekursen å nærme seg nivået fra midten av august 2015, da Brekke tok over etter Jon Fredrik Baksaas. Siden den gang har aksjen totalt sett hatt en kursnedgang på 2,3 prosent før utbytter, og en oppgang på 8,9 prosent med. I den perioden har Oslo Børs til sammenligning steget 29,1 prosent.

Den kanskje største aksjeoppturen i Sigve Brekkes tid kom i sommer da selskapet la frem resultatene for andre kvartal 17. juli. Da varslet Telenor både at de skrudde opp egne prognoser for året (guiding) og at de skulle kjøpe tilbake egne aksjer for 4,3 milliarder kroner. Dette sendte aksjen opp saftige 8,2 prosent samme dag.

Telenor-aksjen har så langt i år steget 27,7 prosent, eller 31,8 prosent hvis man inkluderer utbytte, til 164,70 kroner. Oppgangen er langt sterkere enn Hovedindeksen på Oslo Børs, som siden nyttår har steget 15,7 prosent. Sammenligner man med svenske Telia, som har steget 2,8 prosent i år, ligger den norske telegiganten også milevis foran.